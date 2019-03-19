Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский ушёл в отставкуREGNUM вчера в 11:03
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский покидает свой пост. Соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале «Молнии Дубровского». Губернатор отметил, что это решение его личное.
Читать в источнике
Оценить1415
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Авто
Названы самые популярные машины с пробегом в городах-миллиониках РФ
Обновлено вчера в 04:17
Экономика
Минпромторг собирается ужесточить правила продажи топлива на АЗС
Минпромторг предлагает ужесточить правила продажи топлива на АЗС, сообщили ТАСС в министерстве.
Обновлено вчера в 13:28
Происшествия
СК возбудил дело против крупнейшего трейдера нефтепродуктов «Солид»
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ограничения конкуренции крупнейшим биржевым трейдером нефтепродуктов «Солид — товарные рынки».
Обновлено вчера в 12:49
Финансы
Россияне заплатят за повышение НДС 460 млрд рублей
«При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей», — пишет газета.
Обновлено вчера в 19:01
Игры
Google представила сервис для запуска игр из браузера Chrome
Американская компания Google на конференции GDC 2019 представила свой сервис Stadia для стриминга видеоигр, трансляция мероприятия велась на YouTube.
Обновлено вчера в 17:40
Шоу-бизнес
Малахов нашел предполагаемых биологических родителей Олега Яковлева
Обновлено вчера в 07:50
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено вчера в 08:36
Экономика
Объём «свободных денег» у россиян возобновил рост
В феврале объём «свободных денег» у россиян увеличился на 5,5% — до 23,2 тысячи рублей по сравнению с январём текущего года.
Обновлено вчера в 21:41
Происшествия
В Хабаровском крае Генпрокуратура выявила коррупционера лесной отрасли
Бывший чиновник Хабаровского края стал фигурантом уголовного дела, открытого Генеральной Прокуратурой.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Натурализированный игрок сборной России по мини-футболу: «Не понимаю таких людей, как Погребняк»
Ранее нападающий «Урала» назвал смешным наличие в сборной натурализированных футболистов, в том числе Ари.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
В ЕЭК оценили динамику экономического сотрудничества стран ЕАЭС с США
Начиная с момента запуска евразийских интеграционных процессов в 2015 году и до сегодняшнего дня объем торговли между ЕАЭС и США возрос примерно на 20%, хотя Соединенные Штаты - это лишь 4% всего торгового оборота со странами ЕврАзЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Ученые оценили возможное возвращение перехода на летнее и зимнее время
Сезонные переводы времени снова обсуждаются специалистами: одни утверждают, что это может привести к обострению хронических заболеваний, другие отмечают, что инициатива позволит увеличить световой день, что скажется положительно.
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Жена экс-главы Интерпола пожаловалась на попытку похищения
Грейс Мэн, жена экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, пожаловалась на попытку похищения со стороны группы лиц, передает Lyon Mag.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в нидерландском Утрехте.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Второй ребенок погиб при обстреле школьного автобуса в Сирии
Второй ребенок погиб в результате обстрела террористами школьного автобуса в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Переговоры о торговой сделке между США и КНР дошли до финала
По данным газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в Белом доме, переговоры по заключению торговой сделки между США и Китаем близятся к завершению и уже определенно находятся на финальной стадии.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Выставочный матч «Торпедо» со старейшим клубом мира состоится 22 июня
Выставочный матч московского «Торпедо» со старейшим клубом мира «Шеффилдом» состоится на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в субботу, 22 июня.
Обновлено вчера в 14:06
Политика
После отставки Назарбаева в Казахстане начали скупать доллары
«Как только сообщили [об уходе Назарбаева] сразу начался ажиотаж, все скупили», - сообщили агентству в обменном пункте ТОО «Валюта KZ».
Обновлено вчера в 14:28
Политика
МИД России вернул Киеву ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста из-за поездки президента Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 14:19
Гаджеты
Стало известно, когда Huawei выпустит процессор HiSilicon Kirin 985
Китайская компания Huawei планирует выпустить флагманский мобильный процессор HiliSilicon Kirin 985, который придет на смену HiliSilicon Kirin 980, во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 21:18
Шоу-бизнес
«Ее чувство самосохранения притупилось»: Юлия Началова пожертвовала здоровьем ради карьеры
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Мать Алдонина рассказала, с кем будет жить дочь Началовой
Мать футболиста Евгения Алдонина Елена сообщила, с кем будет жить 12-летняя дочь певицы Юлии Началовой Вера, пишет ФАН.
Обновлено вчера в 20:13
Шоу-бизнес
Андрей Губин уехал из России с новой возлюбленной
Звезда 90-х Андрей Губин уехал из России.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
Банк России рассказал о теневых секторах экономики
Банк России назвал секторы экономики, участники которых наиболее часто осуществляли вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью сомнительных операций.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
В аэропорту Тегерана загорелся пассажирский самолет
По данным СМИ, самолет Iran Air из Киша в Тегеран был вынужден совершить аварийную посадку из-за невыпуска шасси.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
Брижит Бардо назвала жителей острова Реюньон дегенератами
Актриса и защитница животных Брижит Бардо выступила с оскорбительными нападками в адрес населения заморской территории Франции — острова Реюньон в Индийском океане, обвинив их в жестоком обращении с животными.
Обновлено вчера в 17:10
Единоборства
WBA обязала Усика провести бой с Лебедевым
Обновлено вчера в 15:20
Спорт
Погорилая раскритиковала номер Туктамышевой с раздеванием
Бронзовая призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая не оценила номер Елизаветы Туктамышевой, передает "Аргументы и факты".
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Более 35 тысяч человек сдадут ЕГЭ-2019 в досрочный период
Более 35 тысяч человек подали заявления на участие в досрочном периоде проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году.
Обновлено вчера в 02:45