Политика
Губернатор Челябинской области Дубровский объявил об отставкеЭкономика сегодня 11:15
Дубровский поблагодарил жителей региона за поддержку, которую ощущал в годы совместной работы. Он пожелал Челябинской области процветания. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов плановым процессом.
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Политика
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Санкт-Петербург хочет заменить все автобусы электробусами
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Google представила стриминговый видеоигровой сервис Stadia
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Казахи массово скупают доллары после отставки Назарбаева
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Общество
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Происшествия
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Обновлено в 10:36
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Мужчина покончил с собой на скамейке в центре Москвы
Мужчина свел счеты с жизнью в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Обновлено в 05:39
Общество
Как в каменном веке. Постояльцы дачных кооперативов Сургута вынуждены жить без электричества
Жители пяти дачных кооперативов Сургута отметили необычный юбилей.
Обновлено в 12:25
Общество
Власти Москвы объяснили появление летучих мышей в столице
Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский сообщил, что в столице из-за потепления климата начали появляться летучие мыши.
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Авто
В Индии начали продавать самый дешевый автомобиль в мире
Ранее Bajaj Qute возглавила рейтинг самых дешевых автомобилей в мире, который составили автоэксперты, пишет газета "Известия".
Обновлено в 12:30
Общество
В Австралии рыбаки сделали фото гигантской рыбы
Рыбаки обнаружили у берегов Южной Австралии гигантскую солнечную рыбу, длина которой составила около двух с половиной метров, а вес – несколько сотен килограммов, сообщает Daily Mail.
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Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиаперевозки, включая рейсы через Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства.
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Политика
Путин примет победителей конкурса «Лидеры России»
Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с будущими руководителями - победителями конкурса "Лидеры России".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Финансы
Доходы бюджета от НДС в 2019 году составят 800 млрд рублей
При сохранении стабильных цен на нефть, валютного курса, динамики ВВП на уровне 2% и инфляции в размере 4% прирост доходов консолидированного бюджета в 2019 году за счет повышения ставки НДС составит почти 800 млрд рублей, говорится в исследовании.
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Интернет
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Армия и оружие
В Исландии истребители НАТО подняли по тревоге из-за российских Ту-142
Два истребителя Eurofighter Typhoon ВВС Италии были подняты по сигналу тревоги с аэродрома Кефлавик в Исландии из-за двух российских противолодочных самолетов Ту-142, замеченных на восточной границе воздушного сектора страны.
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Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
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Армия и оружие
Шойгу передал Асаду послание Путина
Глава Минобороны Сергей Шойгу 19 марта совершил по поручению президента РФ Владимира Путина рабочую поездку в Сирию, где передал президенту Сирии Башару Асаду послание от главы российского государства.
Обновлено в 13:15
Здоровье
Китай отменил карантин в 90% районов, прежде зараженных чумой свиней
Заместитель министра сельского хозяйства КНР Юй Канчжэнь сообщил об отмене карантина на территории 90% районов, где он был введен ранее в связи с распространением африканской чумы свиней.
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