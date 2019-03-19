Политика

Губернатор Челябинской области Дубровский объявил об отставкеЭкономика сегодня 11:15

Дубровский поблагодарил жителей региона за поддержку, которую ощущал в годы совместной работы. Он пожелал Челябинской области процветания. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов плановым процессом.
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Курс казахстанского тенге стремительно падает из-за ажиотажа на валюту После известия об отставке президента Казахстана Нурсултана Назарбаева казахи массово бросились скупать валюту, сообщает "Интерфакс".
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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