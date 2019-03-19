Политика

Губернатор Челябинской области ушел в отставкуВедомости 11:02

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте регионального правительства. «Это мое личное решение», – написал Дубровский.
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Биография Бориса Дубровского

ТАСС12:05

Губернатор Челябинской области подал в отставку

РБК11:09

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Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Ведомости11:02

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URA.Ru10:51

Борис Дубровский подал в отставку

Урал-пресс-информ11:04

Борис Дубровский объявил об уходе в отставку

Челябинск Сегодня11:04
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:14, Ашберн
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Борис Александрович Дубровский
Российский политик
Российский государственный деятель. Губернатор Челябинской области с 15 января 2014 года. Генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината, инженер-металлург.
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