Политика
Губернатор Челябинской области ушел в отставкуВедомости 11:02
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте регионального правительства. «Это мое личное решение», – написал Дубровский.
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Авто
Власти предложили запретить продажу на АЗС нескольких видов топлива
Суррогаты вне закона Минпромторг подготовил проект изменений в правила продажи отдельных видов товаров, утвержденные постановлением правительства еще в 1998 году, "для предотвращения противоправных действий и случаев реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях".
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Россия не пойдет на поводу у США и не станет уничтожать комплексы крылатой ракеты 9М729.
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Происшествия
В Омске загорелся цех по производству канифоли
Огонь полностью охватил цех по производству канифоли в Омске, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 06:00
Политика
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Обновлено в 09:05
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
МИД России возвращает Украине ноту протеста в связи с поездкой российского лидера Владимира Путина в Крым без рассмотрения.
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Транспорт
Новый плацкартный вагон будет «помечен»
Пассажиры, покупая билеты на поезд № 19/20 Ростов-на-Дону–Москва и № 11/12 Анапа–Москва, не знают, поедут в новом вагоне или в старом.
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Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
Росстат рассмотрит переход на квартальный график публикации данных о доходах россиян, объявил руководитель ведомства Павел Малков по итогам заседания научно-методологического совета Росстата, передает корреспондент РБК.
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Политика
Польша не позвала РФ на мероприятия в память о 80-летии начала ВМВ
Обновлено вчера в 07:38
Футбол
Йованович покинул пост главного тренера клуба «Локомотив-Кубань»
Сербский специалист Владимир Йованович покинул пост главного тренера краснодарского баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань", сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
Обновлено в 10:21
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Раскрыты технические особенности смартфона Samsung Galaxy A40
Компания Samsung раскрыла технические характеристики нового смартфона Galaxy A40.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В Челябинске машина выехала на тротуар и сбила коляску с ребенком
На видеозаписи с места происшествия, опубликованным местным СМИ, видно, что коляска оказывается под машиной, через мгновение к автомобилю подбегают прохожие и начинают двигать легковушку, чтобы достать малыша.
Обновлено в 09:25
Религия
«День православной книги» прошел в Храме Христа Спасителя
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Утрехте у стрелка нашли указывающую на террористический акт записку
В Утрехте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине мужчины, обстрелявшего людей в трамвае, записку, указывающую на террористический мотив преступления.
Обновлено в 10:41
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Политика
Матвиенко прогнозирует отставки губернаторов до середины апреля
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в ближайшее время возможны новые отставки губернаторов в порядке плановой ротации.
Обновлено в 10:33
Экономика
Минтранс предложил обнулить НДС на все внутренние авиарейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние авиарейсы, включая рейсы через Москву.
Обновлено в 10:37
Общество
Более 2 тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции «Час Земли»
Более двух тысяч объектов Москвы отключат в ходе акции "Час Земли", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Якутии продолжаются акции протеста против мигрантов
Обновлено в 01:33
Космос
Найдены 83 новые сверхмассивные черные дыры
Если говорить точнее, специалисты детектировали квазары - крупные яркие диски газа и пыли, окружающие сверхмассивные черные дыры (сами же черные дыры, как известно, не излучают свет).
Обновлено в 04:19
Политика
Трамп допустил членство Бразилии в НАТО
США всерьез рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и других альянсах.
Обновлено в 12:48
Политика
Новый глава Челябинской области в первую очередь займется экологией
Назначенный исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в качестве одного из своих приоритетов на новом посту назвал решение экологических проблем региона.
Обновлено в 12:05
Происшествия
50 случаев инцеста: в Испании задержан преступник
В Испании задержали британца, которого разыскивали за 50 с лишним преступлений сексуального характера.
Обновлено в 12:46
Общество
Беглов подписал закон о резервировании рабочих мест для петербуржцев
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, который предусматривает резервирование рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Обновлено в 08:43
Общество
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
В 1996 году сразу пятеро молодых людей погибли в результате своего похода на Попокатепетль, проигнорировав запретную зону вокруг вулкана.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Шаманов опроверг сообщения СМИ о наличии ТУ-22М3 в Крыму
Напомним, 19 марта в СМИ появилась информация о том, что в Крыму размещены ракетоносцы ТУ-22М3.
Обновлено в 05:27