Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под ИловайскомИнтерфакс вчера в 23:16
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.
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с чего всё началось
Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия российских военных в боях под Иловайском в августе 2014 года, пишет The Guardian.РБКвчера в 18:35
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Ведомостивчера в 22:04
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