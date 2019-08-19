с чего всё началось

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, сообщает газета The Guardian.

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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