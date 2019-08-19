Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под ИловайскомLenta.ru 01:23
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую исследовательскую группу Forensic Architecture.
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Британские исследователи нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
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