Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на британскую исследовательскую группу Forensic Architecture.

В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском

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