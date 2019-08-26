Политика
Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииРИА Новости вчера в 22:50
Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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с чего всё началось
Британская газета The Guardian сообщила, что президент США Дональд Трамп, выступающий за возвращение России в G8, на саммите во французском курортном городке Биаррице поссорился со своими коллегами по «Большой семёрке».Царьград01:20
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