Политика

Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за РоссииРИА Новости вчера в 22:50

Президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран — участниц G7 из-за вопроса о возвращении России, пишет Guardian со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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Британская газета The Guardian
 сообщила, что президент США Дональд Трамп, выступающий за возвращение России в G8, на саммите во французском курортном городке Биаррице поссорился со своими коллегами по «Большой семёрке».
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