Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:15
Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля. Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20. Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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The Guardian узнала о попытках Лондона и Москвы найти выход из кризиса в отношениях
Коммерсантъвчера в 20:58
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Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
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В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
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Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
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Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
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Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
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Обновлено вчера в 22:38
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Счетная палата нашла арендный договор «Мосфильма» в несуществующей валюте
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Обновлено вчера в 17:00
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Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
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Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
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Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток
После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено вчера в 21:17
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На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
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Обновлено вчера в 18:31
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Tesla начала продавать подержанные автомобили Model 3
Обновлено вчера в 23:44
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48