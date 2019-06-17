Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:15

Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля. Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20. Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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Британия и Россия захотели помириться

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The Guardian узнала о попытках Лондона и Москвы найти выход из кризиса в отношениях

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СМИ узнали о желании Лондона «разморозить» дипотношения с Москвой

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СМИ сообщают о подготовке возможной встречи Мэй с Путиным

Московский Комсомолецвчера в 19:32

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:15

Guardian: Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным

ТАССвчера в 19:01
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Новые «Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

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Отец Жанны Фриске купил места на кладбище рядом с могилой дочери

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Как выгодно позаботиться о здоровье

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Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»

L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед.
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Новосибирскую студентку, обвинившую педагога в изнасиловании, отчисляют

Обновлено вчера в 13:36
Политика

NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве

Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Армия и оружие

Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах

Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
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В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами

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Обновлено вчера в 21:21
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Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
Обновлено вчера в 21:33
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Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым

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PR-директор Юлии Началовой Анна Исаева увидела покойную во сне

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Экономика

Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму

Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
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Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол

Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»

Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
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В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах

Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео

Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
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Армия и оружие

CNN: США могут перебросить дополнительные силы на Ближний Восток

После инцидента с двумя нефтяными танкерами 13 июня в Оманском заливе в США, как ожидается, обсудят возможность переброски дополнительных сил в ближневосточный регион, передаёт телеканал CNN со ссылкой на два осведомлённых источника.
Обновлено вчера в 21:17
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На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»

Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
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Tesla начала продавать подержанные автомобили Model 3

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СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
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