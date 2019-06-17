Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:15
Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля. Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20. Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Политика
Немецкий депутат ответил на угрозы США из-за «Северного потока – 2»
По словам Шлунда, немецкие политические деятели "убедились в том, что люди хотят совсем другой политики в отношении России", соратники канцлера Германии Ангелы Меркель "словно сделали открытие, что российская политика занимает намного более важное место, чем то, что ей отводилось ранее".
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Обновлено вчера в 22:11
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
«Для чего построили?»: по территории «Екатеринбург Арены» гоняет красный Porsche
Обновлено вчера в 08:37
Политика
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Cellebrite научилась взламывать любые версии iPhone или iPad
Специалисты израильской организации Cellebrite научились взламывать все устройства iPhone и iPad от американской компании Apple.
Обновлено вчера в 18:45
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Общество
Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»
Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Два человека пострадали в результате тройного ДТП на КАД
В результате инцидента пострадали два человека.
Обновлено вчера в 15:15
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Общество
Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Обновлено в 01:14
Здоровье
Медики признали опасность офисной работы для здоровья
Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
Обновлено в 00:51
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Армия и оружие
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ из-за КНДР
ВМС Южной Кореи усилят охрану морских границ после инцидента с рыбаками из Северной Кореи.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба
Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Облик перспективного перехватчика на смену МиГ-31 сформируют до конца года
Облик перспективного дальнего перехватчика на смену МиГ-31 будет сформирован до конца года, тогда же завершатся научно-исследовательские работы, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.
Обновлено в 01:19
Политика
Саакашвили рассказал об отношении Порошенко к алкоголю
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал в эфире телеканала «112 Украина», как экс-президент Украины Петр Порошенко относится к местному алкоголю.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ
Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Авто
Любителям тюнинга дали отсрочку на год
Отечественные любители тюнинга могут пока не беспокоится о новых правилах оформления изменений.
Обновлено в 01:36