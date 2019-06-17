Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:15

Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля. Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20. Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Британские власти говорят об «оттепели» в отношениях с Россией

Московский Комсомолец02:39

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Газета.Ruвчера в 19:15

Британия и Россия рассматривают возможность встречи Мэй и Путина

Вести.Ruвчера в 20:14

Великобритания и Россия организуют встречу Мэй и Путина на саммите G20

Интерфаксвчера в 19:52

The Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй

RT на русскомвчера в 19:45

Британия и Россия захотели помириться

Lenta.ruвчера в 21:11

Guardian: Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным

ТАССвчера в 19:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:23, Вашингтон
Происшествия

Мужчина бросил возлюбленную и остался без языка

Обновлено в 01:57
Политика

В бундестаге ответили на угрозы США по поводу «Северного потока — 2»

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил возможность введения санкций против участников строительства «Северного потока — 2». По его мнению, Вашингтон таким образом «защищает» Берлин от Москвы.
Обновлено вчера в 20:49
Здоровье

Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака

Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Общество

Юлия Пересильд без белья покрасовалась на закрытии «Кинотавра»

Отечественные знаменитости не упустили возможность покрасоваться на красной дорожке и с удовольствием показали свои лучшие наряды.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за духоту в салоне

Обновлено в 02:30
Политика

Миллионные протесты прошли в Гонконге

Обновлено в 00:31
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Шоу-бизнес

Леонид Агутин признался, что является подкаблучником

Обновлено вчера в 22:27
Экономика

В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Здоровье

Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства

В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»

Обновлено в 00:11
Общество

На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Обновлено вчера в 21:22
Армия и оружие

Стало известно о модернизации ядерного оружия в мире

В 2018 году все страны, обладающие ядерным оружием, продолжили модернизировать свой арсенал.
Обновлено в 02:09
Финансы

Рубль демонстрирует умеренное укрепление

После ожидаемого решения Банка России о снижении ключевой ставки до 7,5% российский рубль продемонстрировал умеренное укрепление на Московской бирже, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие

Командование войск США на восточном фланге НАТО разместят в Польше

Обновлено в 03:06
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Общество

Гороскоп на 16 июня: День пройдет на «твердую четверку»

Вряд ли все, за что вы возьметесь, будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Обновлено 15 июня в 19:00
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме на севере Москвы

Пожар в одном из жилых домов на севере Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Дэниел Крэйг приступил к тренировкам в гипсе

Как свидетельствует фотография на официальном канале проекта в социальной сети Twitter, актер приступил к интенсивным тренировкам, еще будучи в гипсе, Комментарий к снимку гласит, что британский актер будет готов вернуться к работе уже через неделю.
Обновлено вчера в 04:23
Армия и оружие

Названы сроки первого полета самолета Ил-114-300

Полет нового регионального самолета Ил-114-300 запланирован на ноябрь 2020 года.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Генпрокуратуре РФ назвали сумму ущерба от экологических преступлений

«Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений», — сказал Мирошник, добавив, что основной ущерб приходится на лесную отрасль.
Обновлено в 02:10
Политика

Экстренно госпитализирован глава Дагестана

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.
Обновлено вчера в 19:06
Общество

Марк Варшавер опроверг слухи о своей госпитализации

Директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер проходил медицинское обследование в Боткинской больнице, сообщил в понедельник ТАСС заместитель директора "Ленкома" Сергей Вольтер.
Обновлено в 03:16
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Как работают Яндекс.Новости?
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
Главное