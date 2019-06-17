Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с ПутинымГазета.Ru вчера в 19:15
Как отмечается, Лондон уверен в том, что Москва якобы несет ответственность за отравление Скрипаля. Однако, Мэй, которая покидает пост премьера Британии в июле, может встретиться с Путиным на саммите G20. Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
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Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Общество
Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать
Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротов
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в адрес России
В российском МИД назвали обвинения американской стороны в нарушении России Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) "абсолютно беспочвенными".
Обновлено в 07:34
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Авто
Новые правила автотюнинга введут на год позже
Планировалось, что с 1 июля 2019 года лаборатории будут руководствоваться правилами, описанными в ГОСТ 33670.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Футбол
Олич заявил о готовности работать тренером в российском клубе
Через 12 лет вернулся, начал работать как тренер, дошёл до финала чемпионата мира, потому могу сказать, что Россия — удачная для меня страна.
Обновлено в 07:12
Авто
Специалисты построили внедорожную версию Chrysler PT Cruiser
Популярный 10-15 лет назад Chrysler PT Cruiser в настоящее время ушел в тень.
Обновлено в 04:40
Политика
The New York Times ответила на обвинения в госизмене со стороны Трампа
Редакция газеты The New York Times ответила на обвинения в госизмене.
Обновлено в 03:58
Авто
В Новосибирске создадут невероятный электрокар
Команда инженеров из Новосибирска пообещала построить массовый электромобиль с исключительными возможностями.
Обновлено в 05:11
Политика
Здунову представили кандидата на должность прокурора Дагестана
За время своей службы Алексей Ежов неоднократно поощрялся Генеральным прокурором России и прокурором республики Хакасия.
Обновлено в 07:25
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Экономика
Счетная палата выявила нарушения при сдаче в аренду федеральных земель
В ведомстве добавили, что сдача в аренду федеральной земли в основном проходила без проведения торгов.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию
Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана.
Обновлено вчера в 16:59
Авто
Новый Geely Emgrand GS скоро появится в России
Новый кросс-хэтчбек Geely Emgrand GS, представленный на Московском автосалоне в 2016 году, приедет в Россию с 1,8-литровым атмосферным двигателем.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Анжи» подал документы для лицензирования в ПФЛ
Махачкалинский клуб "Анжи", по итогам прошлого сезона покинувший Российскую премьер-лигу (РПЛ), подал документы для получения лицензии на право играть в первенстве Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Обновлено в 06:25
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Футбол
«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»
Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского "Атлетико", футболист "Лилля" Юссуф Коне игрок "Атлетику Паранаэнсе" Ренан Лоди .
Обновлено в 06:57
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18