Политика
Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и МэйRT на русском 19:45
Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета The Guardian.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Общество
В России появится новая маркировка продуктов
Новый вид обозначений поможет покупателям понять, сколько сахара, жиров и соли содержится в продуктах.
Обновлено в 19:49
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Группа бывших крымчан подала заявления на получение паспортов РФ по упрощенной схеме
Первые заявления на получение российского гражданства поступили в миграционные подразделения МВД от бывших жителей Крыма и Севастополя.
Обновлено в 20:03
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
14-летняя дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет
14-летняя дочь известных на весь мир актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя вышла в свет 15 июня.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Престижную национальную премию получила эндокринолог из Волгограда
Премией «Призвание» была отмечена и врач-эндокринолог из Волгограда Елена Машкова, сообщает пресс-служба областной администрации.
Обновлено в 09:45
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа за статью о кибератаках на РФ
Газета The New York Times в твиттере прокомментировала обвинения президент США Дональда Трампа в адрес статьи издания об усилении американских кибератак на Россию.
Обновлено в 20:16
Политика
Главу Дагестана госпитализировали
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено в 18:15
Гаджеты
Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК
На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Задержаны еще 12 участников массовой драки в Чемодановке
Оперативники МВД и ФСБ России задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 07:17
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика
Болтон: Мадуро заключил с Россией оборонный контракт
Обновлено в 11:34
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено в 13:22
Космос
Астрономы назвали срок гибели человеческой цивилизации
Солнце в ближайшие сто лет может породить выброс энергии, который будет в тысячи раз мощнее обычных вспышек.
Обновлено 14 июня в 05:00
Армия и оружие
В Китае заявили о военном превосходстве России над США
Обновлено вчера в 18:49
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено 14 июня в 04:50
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 19:04
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Общество
Россия получит тосканские вливания
Никита Михалков запускает сеть винных ресторанов Никита Михалков нашел канал дистрибуции в России алкоголя со своих виноградников в Тоскане.
Обновлено в 18:31
Здоровье
Продолжается сбор средств на лечение маленького сахалинца Артема Садовникова в Китае
На Сахалине продолжается сбор средств на реабилитацию маленького Артема Садовникова.
Обновлено в 20:48
Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06