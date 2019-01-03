Футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Soccer.ru
14:51

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Soccer.ru14:51

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СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Малкома

Матч ТВ18:13

СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Малкома

Sportbox.RU18:13

СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за Малкома

Спорт-Экспресс14:34

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил за игрока «Барселоны» 50 млн евро

Sport24.ru16:07

«Эвертон» интересуется Малкомом. Он хочет остаться в «Барселоне»

Sports.ru20:29

«Эвертон» включился в борьбу за Малкома

Soccer.ru15:29

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за игрока «Барселоны»

Евро-футбол.ру14:47
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Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

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Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

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Экономика

Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам

Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
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Под завалами в Магнитогорске обнаружены тела еще двух погибших

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Николай Дроздов попал в больницу с переломом

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Хоккей

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Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды

В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика

Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР

Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Гаджеты

WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах

С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено в 01:07
Происшествия

Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств

Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Политика

Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца

Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Энергетика

На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ

На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Политика

Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться

Президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме, заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства продлится столько, сколько понадобится, хотя это может продолжаться долгое время.
Обновлено в 17:00
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
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Политика

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Обновлено в 17:40
Происшествия

Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать

Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Спорт

Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»

Обновлено в 11:10
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Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире

Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.
Обновлено в 11:56
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Канада — Финляндия 1:0 (3-й период)

Обновлено вчера в 06:07
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Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась «Газель»

Вечером 1 января в Магнитогорске на пересечении улицы имени Газеты Правда с проспектом Карла Маркса взорвалась "Газель".
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Космические корабли «Союз» побьют рекорды в 2019 году

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В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
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Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему.
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«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете

История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
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Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
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Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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