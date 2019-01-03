Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за МалкомаSoccer.ru14:51
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Soccer.ru14:51
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Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
Обновлено в 13:03
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
Обновлено в 12:05
Экономика
Apple предупредила инвесторов о снижении прогноза по доходам
Глава компании Apple Тим Кук в открытом письме инвесторам предупредил о снижении прогноза по доходам на первый фискальный квартал 2019 года.
Обновлено в 19:40
Происшествия
Под завалами в Магнитогорске обнаружены тела еще двух погибших
Спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Магнитогорске тела еще двух погибших.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Николай Дроздов попал в больницу с переломом
Обновлено в 14:54
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче звезд НХЛ
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды
В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено в 19:21
Политика
Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР
Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 18:05
Гаджеты
WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах
С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено в 01:07
Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено в 20:17
Политика
Посол США в РФ посетил задержанного за шпионаж американца
Посол Соединенных Штатов в России Джон Хантсман посетил задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО «Лефортово», сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 15:25
Энергетика
На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:47
Политика
Трамп заявил, что приостановка работы правительства может затянуться
Президент США Дональд Трамп, выступая во время заседания своего кабинета в Белом доме, заявил, что частичная приостановка работы федерального правительства продлится столько, сколько понадобится, хотя это может продолжаться долгое время.
Обновлено в 17:00
Космос
Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule
Как писал News.ru, 1 января космический аппарат News Horizons достиг окраин Солнечной системы и пролетел рядом с астероидом Ultima Thule.
Обновлено в 18:18
Политика
Оттава назвала задержанного в РФ за шпионаж гражданином Канады
Канадский МИД осведомлено о задержании в России по подозрению в шпионаже гражданина Канады, сообщает телеканал CBC со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Рошаль: спасенного в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать
Извлеченного из-под завалов жилого дома в Магнитогорске младенца пока не станут оперировать.
Обновлено в 04:14
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные смартфоны в мире
Основной для рейтинга стал показатель SAR-излучения и как выяснилось, наибольшее его значение оказалось в смартфоне Google Pixel 3 XL и он является самым вредным для здоровья человека.
Обновлено в 11:56
Хоккей
Канада — Финляндия 1:0 (3-й период)
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась «Газель»
Вечером 1 января в Магнитогорске на пересечении улицы имени Газеты Правда с проспектом Карла Маркса взорвалась "Газель".
Обновлено в 01:08
Космос
Космические корабли «Союз» побьют рекорды в 2019 году
Обновлено в 19:25
Музыка
Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонек
Обновлено в 20:11
Общество
Двое граждан России выиграли в «Русское лото» по 500 млн рублей
Обновлено в 05:56
Происшествия
Из-за шторма в Калининградской области затонул рыболовный траулер
В порту Пионерский в Калининградской области из-за шторма затонул маломерный рыболовный траулер.
Обновлено в 17:34
Автоспорт
Семья Шумахера: Можете быть уверены, что Михаэль в надежных руках
Вы можете быть уверены, что он в надежных руках, и мы делаем все возможное, чтобы помочь ему.
Обновлено в 09:15
Происшествия
«Пилот сказал, дрались 10 человек»: хоккеист объяснил дебош в самолете
История о дебоше известного хоккеиста Олега Сапрыкина на борту самолета заиграла новыми красками.
Обновлено в 12:21
Политика
Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В ДНР объявили о задержании украинского диверсанта
Патрульные Донецкой народной республики задержали украинского военного.
Обновлено в 08:39