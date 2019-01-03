Футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Soccer.ru
14:51

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Soccer.ru14:51

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СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за Малкома

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СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Малкома

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Soccer.ru15:29

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за игрока «Барселоны»

Евро-футбол.ру14:47

Goal: «Гуанчжоу» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома

Sports.ru15:05
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