Футбол

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Soccer.ru
вчера в 14:51

Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
Soccer.ruвчера в 14:51

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«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 миллионов за Малкома

Бомбардир.ру00:38

СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Малкома

Sportbox.RUвчера в 18:13

СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за Малкома

Спорт-Экспрессвчера в 14:34

«Эвертон» интересуется Малкомом. Он хочет остаться в «Барселоне»

Sports.ruвчера в 20:29

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил за игрока «Барселоны» 50 млн евро

Sport24.ruвчера в 16:07

СМИ: «Гуанчжоу Эвергранд» сделал «Барселоне» предложение по трансферу Малкома

Матч ТВвчера в 18:13

«Гуанчжоу Эвергранд» предложил 50 миллионов евро за игрока «Барселоны»

Евро-футбол.рувчера в 14:47
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 01:10, Ашберн
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны

Обновлено в 00:46
Культура

В первый день Нового года скончался Крис Кельми

1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей

Сборная России разгромила Словакию в четвертьфинале МЧМ-2019 по хоккею

Обновлено в 01:05
Хоккей

Канада проиграла Финляндии в ОТ и вылетела с молодежного ЧМ по хоккею

Обновлено в 00:08
Происшествия

В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома

Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Число жертв трагедии в Магнитогорске возросло до 37

Тела еще четырех погибших извлекли из-под завалов обрушившейся части многоэтажного дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций

На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.
Обновлено в 00:14
Космос

Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule

Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.
Обновлено вчера в 18:18
Хоккей

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 01:06
Происшествия

В Тульской области семь человек пострадали в аварии с автобусом

В Тульской области пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Москва — Белгород», попал в ДТП, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты

WhatsApp перестает работать на устаревших телефонах

С 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет работать на устройствах с операционной системой Android 2.3.7 и старше, а также iOS 7 и старше.
Обновлено вчера в 01:07
Происшествия

Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Экономика

Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае

Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Энергетика

На Украине объяснили невозможность уменьшить цену на газ

Цену на газ на Украине невозможно снизить из-за существования «Нафтогаза», заявил бывший министр экономики страны, доктор экономических наук Владимир Лановой.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Приморье поймали тигра, кравшего собак у пограничников

В Приморском крае специалисты отловили тигра, повадившегося в питомник пограничных служебных собак.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия

Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Обновлено вчера в 14:54
Хоккей

Евгений Малкин выразил поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

«Росбалт»: подозреваемого в шпионаже американца задержали при передаче списка сотрудников засекреченного ведомства

Гражданин США Пол Уилан, подозреваемый в шпионаже, был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств, передает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.
Обновлено вчера в 16:00
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»

Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске возросло до 33

Количество жертв обрушения подъезда дома в Магнитогорске возросло до 33 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено вчера в 06:12
Экономика

Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Гаджеты

Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов

Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Происшествия

В Алматы начался суд по делу об убийстве казахстанского фигуриста Тена

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы в четверг началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено вчера в 05:32
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки

При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
Спорт

Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Полицейские в Киеве избили авиаконструктора «Антонова»

В Киеве полицейские избили 81-летнего авиаконструктора компании «Антонов» Виктора Ковальского, который является одним из создателей Ан-74 и знаменитой «Мрии».
Обновлено в 00:27
Общество

ФСБ разработала систему защиты храмов от терактов

ФСБ разработала проект постановления правительства, который устанавливает требования к защите религиозных объектов от террористической угрозы.
Обновлено вчера в 09:35
Авто

Tesla отчиталась о рекордном производстве

Обновлено вчера в 18:32
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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