Политика
Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в ВенесуэлеТелеканал 360° 01:45
Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом. После этого Хуан Гуайдо объявил о том, что протестующие снова выйдут на улицы. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox Business.
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Гуайдо сообщил о продолжении протестов после провалившихся переговоров в Норвегии
Московский Комсомолецвчера в 23:17
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Норвегия организует переговоры представителей властей Венесуэлы и оппозиции
КП - Северная Европа28 мая в 01:21
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына
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В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
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«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
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Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора
Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 23:14
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено 28 мая в 14:05
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Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах
Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Экономика
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Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Политика
В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста
По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
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Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города
Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Общество
Далай-лама заявил, что не разочарован в людях
Обновлено в 01:34
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено 28 мая в 15:40
Общество
Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина
В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Политика
Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана
Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
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Происшествия
В Уфе произошло возгорание двух жилых домов
По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.
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Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги
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УПЦ окончательно объявлена вне закона
Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
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Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» сравнять счет в серии с «Бостоном»
Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
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ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год
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Обновлено вчера в 20:02
Политика
Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным
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Обновлено в 01:19