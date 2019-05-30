Политика

Гуайдо заявил о продолжении уличных протестов в ВенесуэлеТелеканал 360° 01:45

Переговоры в Норвегии между оппозицией и представителями действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не увенчались успехом. После этого Хуан Гуайдо объявил о том, что протестующие снова выйдут на улицы. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox Business.
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Гуайдо сообщил о продолжении протестов после провалившихся переговоров в Норвегии

Московский Комсомолецвчера в 23:17

Встреча представителей правительства и оппозиции Венесуэлы в Осло не принесла результатов

Вести.Ruвчера в 17:39

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Мадуро сознался в тайных переговорах с оппозицией Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 19:58

Мадуро: Тайные переговоры с оппозицией Венесуэлы велись три месяца

Росбалтвчера в 22:26

Гуайдо заявил, что уличные протесты продолжатся после провала переговоров в Норвегии

ТАССвчера в 22:08
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн

Норвегия организует переговоры представителей властей Венесуэлы и оппозиции

КП - Северная Европа28 мая в 01:21
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 02:06, Ашберн
Транспорт

В России резко подорожали билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия

Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ

Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.
Обновлено в 01:59
Общество

Курские школьники сдают ЕГЭ по математике

Обновлено вчера в 03:14
Гаджеты

Продажи смартфонов Huawei резко упали на 30%

Генеральный директор потребительского подразделения компании в Испании Пол Ван рассказал, что продажи Huawei резко упали на 25-30%.
Обновлено вчера в 21:22
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште, на Дунае, прогулочного судна с туристами на борту.
Обновлено вчера в 18:01
Общество

В Москве нашли предметы из усадьбы князя Голицына

Предметы из усадьбы князя Голицына были обнаружены археологами в Южном Медведково в Москве, во время работ по благоустройству территорий у реки Яузы, сообщается на сайте Мэра Москвы Сергея Собянина.
Обновлено в 01:22
Происшествия

В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.
Обновлено 28 мая в 18:09
Происшествия

В Екатеринбурге 16-летний подросток на иномарке насмерть сбил байкера

Обновлено в 01:52
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

«Челси» одержал разгромную победу над «Арсеналом» в финале футбольной Лиги Европы, который состоялся в Баку.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Россия отвергла обвинения США в нарушении ядерного договора

Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков

Обновлено 28 мая в 14:05
Здоровье

Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах

Купание в фонтане может привести к простудным заболеваниям и заражению острой кишечной инфекцией, сообщил Роспотребнадзор.
Обновлено в 00:45
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Политика

В Японии из-за визита Лаврова началась акция протеста

По словам участника акции, люди собрались на демонстрацию из-за визита Лаврова.
Обновлено в 01:53
Общество

Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города

Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).
Обновлено в 00:00
Политика

Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Общество

Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Обновлено в 01:34
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено 28 мая в 15:40
Общество

Верховный суд Татарстана отменил штраф активисту за баннер против Владимира Путина

В феврале городская административная комиссия назначила Василю Тарасову штраф в размере 3,5 тыс. руб. Однако Набережночелнинский суд снизил размер штрафа до 2 тыс. руб. Верховный суд Татарстана отменил постановление комиссии и решение суда "за отсутствием состава административного правонарушения".
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Политика

Назарбаеву присвоили статус почетного сенатора Казахстана

Депутаты сената парламента Казахстана на пленарном заседании 30 мая присвоили статус почетного сенатора первому президенту, лидеру нации Нурсултану Назарбаеву.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Уфе произошло возгорание двух жилых домов

По сообщению пресс-службы республиканского МЧС, в Уфе 30 мая на улице Средняя республиканская произошел крупный пожар.
Обновлено в 01:14
Шоу-бизнес

Под питерским дождем: Анна Нетребко показала свои стройные ноги

Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

В Норильске внепланово сел Boeing, летевший из Москвы в Якутск

Обновлено в 00:54
Политика

УПЦ окончательно объявлена вне закона

Согласно тексту указа, который Епифаний подписал накануне, деятельность УПЦ КП незаконна, все выданные от ее имени документы недействительны, а ее распоряжения не подлежат исполнения, так как это религиозное объединение было ликвидировано, объединившись и присоединившись к ПЦУ.
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Вновь равным счет сделал российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. Это шайба стала для него десятой в Кубке Стэнли.
Обновлено вчера в 23:17
Общество

ВЦИОМ: доля непьющих россиян сократилась до 33% за год

Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Шахназаров оценил поведение ведущих в скандале с Платошкиным

В эфире программы «60 минут» украинский эксперт Александр Семченко оскорбил российского политолога Николая Платошкина.
Обновлено в 01:19
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