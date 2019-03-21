Политика

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеРоссийская газета 12:08

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
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Гуайдо объявил о готовности операции по свержению Мадуро

Телеканал 360°14:03

Венесуэльская оппозиция готовится к окончательному захвату власти в стране. Об этом сказал лидер парламента Гуайдо

Эхо Москвы12:31

Гуайдо готовится к окончательному захвату власти в Каракасе

News.ru12:03

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Известия12:05

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Российская газета12:08

Гуайдо объявил операцию «Свобода» по свержению Мадуро и захвату власти в Венесуэле

Царьград11:57

Гуайдо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле

ТАСС11:50
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Общество

Власти Амстердама ограничат доступ туристам в квартал красных фонарей

Обновлено в 15:43
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:36
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Россиянка назвала героем архангельского террориста и попала под статью

В ноябре 2018 года суд Центрального района Калининграда арестовал 24-летнего Вячеслава Лукичева за комментарий под фотографией погибшего студента, в котором он назвал архангельского террориста героем.
Обновлено в 10:24
Политика

Лидеры ЕС призывают готовиться «к любому результату» по Brexit

Лидеры Евросоюза призывают быть готовыми «к любому результату» по Brexit, 21 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:29
Футбол

Бельгия — Россия 1:1 (1-й тайм)

Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Кино

Умерла актриса Маргарита Жарова

Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра из-за коровы

Житель Хабаровского края из посёлка Золотой застрелил амурского тигра, который забрался на территорию его дома.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО

На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира

Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Футбол

Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020

Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:56
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Кино

Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная

Обновлено в 08:18
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Кино

Фильм «Последний богатырь-2» выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 06:56
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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