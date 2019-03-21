Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеРоссийская газета 12:08
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
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Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 09:36
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Россиянка назвала героем архангельского террориста и попала под статью
В ноябре 2018 года суд Центрального района Калининграда арестовал 24-летнего Вячеслава Лукичева за комментарий под фотографией погибшего студента, в котором он назвал архангельского террориста героем.
Обновлено в 10:24
Политика
Лидеры ЕС призывают готовиться «к любому результату» по Brexit
Лидеры Евросоюза призывают быть готовыми «к любому результату» по Brexit, 21 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:29
Футбол
Бельгия — Россия 1:1 (1-й тайм)
Сборная России по футболу гостевым матчем против бельгийцев в четверг начинает выступление в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Финансы
Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов
Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
Житель Хабаровского края застрелил амурского тигра из-за коровы
Житель Хабаровского края из посёлка Золотой застрелил амурского тигра, который забрался на территорию его дома.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Спорт
Фигуристы Тарасова и Морозов завоевали серебро на чемпионате мира
Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро на чемпионате мира в Японии. Спортсмены набрали 228,47 балла.
Обновлено в 02:29
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Футбол
Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020
Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:56
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Кино
Федор Бондарчук расскажет на РЕН ТВ, как устроена Вселенная
Обновлено в 08:18
Происшествия
Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»
Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено в 13:58
Кино
Фильм «Последний богатырь-2» выйдет в декабре 2020 года
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10