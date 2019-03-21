Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеРоссийская газета 12:08

Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.

Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

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