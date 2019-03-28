Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 летРидус вчера в 14:27
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо. «Решено отстранить Хуана Гуайдо от любых должностей», - цитирует его El Nacional.
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Правительство Венесуэлы запретило Гуайдо в течение 15 лет занимать госдолжности
Интерфаксвчера в 15:13
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