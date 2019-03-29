Политика
Гуайдо запретили занимать госпосты в Венесуэле в течение 15 летРидус 14:27
Провозгласившему себя президентом Венесуэлы главе Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо запрещено занимать любые государственные должности в течение 15 лет, заявил генеральный прокурор страны Элвис Аморосо. «Решено отстранить Хуана Гуайдо от любых должностей», - цитирует его El Nacional.
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Происшествия
Норвегии в случае ЧП придется положиться на помощь России, пишут СМИ
Норвегия в случае чрезвычайных ситуаций будет вынуждена полагаться на помощь спасателей из России, пишет местная газета Klassekampen.
Обновлено в 22:01
Культура
YouTube удалил последние выпуски Дудя и Парфенова
С видеохостинга YouTube пропали последние выпуски программ Леонида Парефенова и Юрия Дудя.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Общество
Красноярцев ждут теплые и пасмурные выходные
Синоптики прогнозируют теплые и пасмурные выходные в Красноярске. По данным портала Gismeteo, в субботу воздух прогреется до +12 градусов.
Обновлено в 21:26
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 21:09
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.
Обновлено в 08:42
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуаидо занимать госпосты на 15 лет
Официальные власти Венесуэлы запретили спикеру парламента и главе оппозиции Хуану Гуаидо занимать госдолжности на протяжении 15 лет.
Обновлено в 14:23
Общество
Росконтроль назвал худшие марки сливочного масла
Экспертный центр Союза потребителей исследовал топленое сливочное масло брендов President, «Молградъ», «Починки», «ВкусВилл», «Избенка».
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Авто
Aurus готовит гоночный автомобиль
Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Операцию по пересадке почки донора с ВИЧ впервые провели в США
Команда хирургов университета Джонса Хопкинса провела первую в мире операцию по пересадке органа от донора с ВИЧ.
Обновлено в 16:32
Происшествия
В отношении Виктора Ишаева возбудили уголовное дело
В деле, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, есть и другие фигуранты, но их имена не раскрываются.
Обновлено в 10:56
Футбол
Прогнозы на 21-й тур РПЛ: Кононов со «Спартаком» победит в Грозном
21-й тур Конкурс прогнозистов Противостояние специалистов и журналистов после международной паузы продолжается: прогноз на матчи 21-го тура премьер-лиги дают экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.
Обновлено в 17:37
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Космос
Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде
Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.
Обновлено в 05:51
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein о концлагере
Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»).
Обновлено в 16:25
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Футбол
Андрей Федун: «Если болеешь за „Спартак“, так болей за него всегда»
Клуб в свое время организовывал встречи, чтобы узнать суть этой критики.
Обновлено в 14:57
Экономика
Великобритания продолжит предоставлять России налоговые сведения
«Появившиеся в СМИ сообщения, что Великобритания якобы не будет сообщать ФНС России информацию о зарубежных финансовых счетах российских налоговых резидентов в банках Соединённого Королевства, не соответствуют действительности», — приводит ТАСС заявление пресс-службы ФНС.
Обновлено в 08:49
Теннис
Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Баскетбол
Воронцевич: хочется вернуть «Химкам» долг за недавнее поражение в Лиге ВТБ
Хочется, чтобы в Мытищах было много наших болельщиков.
Обновлено в 13:48