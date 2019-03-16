Политика

Гуайдо захватил власть над нефтяной компанией CitgoГазета.Ru 05:45

Гуайдо подчеркнул, что на стороне оппозиции находится контроль над корпорацией Citgo, которая поможет спасти "важные активы нации". "Они [власти] хотели украсть все, но у нас уже есть контроль над Citgo и лицензия на дальнейшее функционирование компании", - написал Гуйдо.
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с чего всё началось
"Они хотели все украсть, но у нас есть контроль над Citgo и лицензия для продолжения деятельности компании, что спасает важный актив государства", — написал он в Twitter
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РИА Новости00:06

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РИА Новости00:06
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Обнародован отчет о смерти Михаила Лесина

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Обновлено вчера в 11:55
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В Риге прошло шествие легионеров СС

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Кандидат в президенты, депутат Верховной рады, лидер партии «Основа» и предприниматель Сергей Тарута заявил, что он поддерживает Юлию Тимошенко и будет помогать ей на выборах.
Обновлено в 08:29
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Австралийский политик избил напавшего на него с яйцом подростка

Австралийский сенатор Фрейзер Эннинг ударил подростка, который перед этим разбил яйцо о его голову, сообщает издание news.com.au.
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Свердловские комсомольцы попытались сорвать заседание обкома КПРФ

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Уволился разработчик новых модулей МКС

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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 30 рейсов

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменены либо задержаны 33 рейса.
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Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

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"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
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Крым подсчитал минимальный ущерб от нахождения в составе Украины

Первый вице-спикер парламента Республики Крым Ефим Фикс рассказал о возможных экономических потерях полуострова из-за нахождения в составе Украины.
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