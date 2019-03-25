Политика
Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату властиRuNews24.ru 04:08
В минувший четверг, 21 марта, Гуайдо заявил, что Мадуро осталось находиться у власти несколько дней. Тогда же лидер оппозиции призвал к сопротивлению правительству с целью захвата власти в Венесуэле.
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Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Обновлено в 03:27
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Общество
Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема
В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни
Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Политика
Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию
Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»
В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено вчера в 10:56
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам
"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Финансы
Что произойдет с рублем после заседания Банка России
По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Политика
Итальянского журналиста не пустили на Украину
Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Общество
Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья
Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Энергетика
Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта
«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Опрос: Россияне высказались насчет голосования по интернету
В 2008 году на аналогичный вопрос положительно ответили 34 процента участника опроса, 48 процентов высказались однозначно против.
Обновлено в 04:53
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Происшествия
На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин
Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
Обновлено в 05:17