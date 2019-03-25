Политика

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату властиRuNews24.ru 04:08

В минувший четверг, 21 марта, Гуайдо заявил, что Мадуро осталось находиться у власти несколько дней. Тогда же лидер оппозиции призвал к сопротивлению правительству с целью захвата власти в Венесуэле.
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Гуайдо призвал граждан Венесуэлы приготовиться к операции по захвату власти

ФАНвчера в 23:57

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Российская газета00:58

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране

Известия00:18

Гуайдо обратился к венесуэльцам с призывом о захвате власти

Московский Комсомолец01:34

Гуайдо призвал венесуэльцев к свержению Мадуро

НТВвчера в 23:11

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Взгляд.рувчера в 21:34

Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к операции по захвату власти в стране

ТАССвчера в 21:28
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Космос

Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

Обновлено в 03:27
Общество

В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Общество

Немецкого министра обвинили в сексизме из-за рекламы шлема

В Германии разгорелся скандал из-за социальной рекламы шлема. В результате министра транспорта Андреаса Шойера обвинили в сексизме.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд

Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес

София Ротару выложила фото на фоне слухов о болезни

Как сообщил ToDay News Ufa, на фоне слухов о своей болезни она выкладывает великолепные фотографии вместе с родными.
Обновлено в 04:37
Политика

Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Обновлено в 01:41
Политика

Россиянин репостнул «могилу» Путина и заинтересовал полицию

Полицейские Каменска-Уральского потребовали от активиста Дмитрия Карпова написать объяснительную из-за репоста фотографии с «могилой» президента России Владимира Путина во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Москве арестовали водителя опрокинувшегося на такси грузовика

Обновлено в 03:23
Происшествия

Склад с горючим загорелся в Чехове

Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Томичи почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

В Томской области сегодня, 25 марта, почтили память жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:02
Происшествия

Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине

Обновлено в 04:11
Технологии

Илон Маск обновит браузер для Tesla

Обновлено вчера в 10:56
Политика

S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»

Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Порошенко пригрозил «смертоносным оружием» врагам

"Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - добавил Порошенко.
Обновлено в 01:13
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве мажор на Gelandewagen устроил смертельную аварию

Обновлено в 04:16
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество

Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам

Обновлено в 00:30
Политика

Итальянского журналиста не пустили на Украину

Вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости сообщил, что журналиста государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов президента, которые состоятся 31 марта.
Обновлено в 02:18
Космос

В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Общество

Влиятельный чиновник уволен из администрации Приморья

Губернатор края Олег Кожемяко освободил от занимаемой должности Надежду Кочурову - директора департамента образования и науки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:55
Общество

Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике

Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика

Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Энергетика

Новое соглашение с нефтяниками могут обсудить 26 марта

«Совещание будет посвящено вопросам корректировки отдельных параметров, вступивших в силу с этого года, налогового маневра в нефтяной отрасли, а также вопросу лицензирования экспорта, который, по сути, должен заменить после утверждения его параметров действующее соглашение с нефтяными компаниями и стабилизировать внутренний рынок моторного топлива»,— сказал господин Джус.
Обновлено в 02:39
Политика

В Раде оценили последствия потери транзита российского газа

Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Экономика

Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов

Общий долг Utair составляет 74,7 млрд руб. 17,4 млрд руб. авиакомпания должна Сбербанку, 13,3 млрд – по облигациям и 4,9 млрд – структурам прежнего владельца, «Сургутнефтегаза».
Обновлено вчера в 17:55
Общество

Опрос: Россияне высказались насчет голосования по интернету

В 2008 году на аналогичный вопрос положительно ответили 34 процента участника опроса, 48 процентов высказались однозначно против.
Обновлено в 04:53
Общество

«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае

Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Происшествия

На Урале бывший охранник из-за сына застрелил двух женщин

Убить женщин подозреваемый решил из-за того, что они не давали ему общаться с 4-летним сыном.
Обновлено в 05:17
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