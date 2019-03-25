Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в ВенесуэлеВзгляд.ру вчера в 21:34

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

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