Гуайдо признал провал попытки свержения МадуроГазета.Ru 04:57

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро провалилась. Одна из причин - отсутствие поддержки высокопоставленных военных, которые по-прежнему на стороне Мадуро.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Общество В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.

Шоу-бизнес Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019» Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".

Шоу-бизнес Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Футбол Клопп прокомментировал травму Салаха Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.

Политика На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.

Общество Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.

Единоборства Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.

Футбол Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси» Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.

Единоборства Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.

Армия и оружие Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.

Технологии Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.

Общество Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.

Армия и оружие Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Здоровье Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.