Политика

Гуайдо признал провал попытки свержения МадуроГазета.Ru 04:57

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро провалилась. Одна из причин - отсутствие поддержки высокопоставленных военных, которые по-прежнему на стороне Мадуро.
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Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро

RT на русском05:12

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Газета.Ru04:57

Пять вбросов в информационной войне США против Мадуро

ANNA-Newsвчера в 05:45

Гуаидо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

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Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАССвчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что потерпел неудачу при попытке свергнуть Мадуро

Эхо Москвы04:30
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

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Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
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В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
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Вингер «Ниццы» Аллан Сен-Максимен заявил, что готов к переходу в более статусный клуб.
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Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»

Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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В «Зените» рассказали о судьбе золотой медали Кокорина

Обновлено в 04:18
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
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Клопп прокомментировал травму Салаха

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состояние нападающего команды Мохамеда Салаха после его столкновения с голкипером "Ньюкасла" Мартином Дубравкой в матче 37-го тура АПЛ (3:2). Как слышал я, Салах получил бедром голкипера по голове.
Обновлено вчера в 19:55
Политика

На Украине нашли повод перенести инаугурацию Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь соглашения с депутатами Верховной рады о дате проведения своей инаугурации.
Обновлено вчера в 18:09
Общество

Российский педиатр выписала годовалому ребенку рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства на бланке, утвержденном Минздравом СССР.
Обновлено в 05:20
Общество

Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес

При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.
Обновлено в 04:09
Единоборства

Головкин не оценил бой Альвареса с Джейкобсом

Утром 5 мая по московскому Альварес единогласным решением судей победил Джейкобса и с данного момента является чемпионом мира в среднем весе сразу по трем версиям.
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Футбол

Футболист Кэхилл объявил об уходе из «Челси»

Защитник лондонского «Челси» Гари Кэхилл заявил, что покидает клуб по окончании сезона, а также раскритиковал главного тренера команды Маурицио Сарри.
Обновлено в 04:01
Единоборства

Серроне победил Яквинту на турнире UFC в Оттаве

В канадской Оттаве состоялся турнир UFC Fight Night 151. Главным событием вечера стал поединок легковесов Эла Яквинты и Дональда Серроне.
Обновлено в 02:14
Авто

Названы пять самых компактных автомобилей в России

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху приказал армии страны "массированные атаки" против боевиков, продолжающих обстрел из сектора Газа.
Обновлено в 04:48
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Сергей Нетиевский: «„Уральские пельмени“ едут на старых дровах»

Обновлено вчера в 16:00
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Microsoft создала VR-контроллер для ощущения виртуальной реальности

Сотрудники Microsoft и KAIST сконструировали VR-контроллер TORC для имитирования ощущения больших объектов за счет тактильного контакта.
Обновлено вчера в 13:36
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Меган Маркл и принц Гарри задумались о переезде в Калифорнию

Герцог и герцогиня Сассекские намерены переехать в Калифорнию после рождения ребенка.
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Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»

Обновлено в 03:14
Политика

Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США

Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции

В Киевской области в ночь на 5 мая застрелили начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 03:11
Общество

Росстат рассказал, для чего россияне используют интернет

Опрос Росстата показал, для каких целей россияне чаще всего пользуются интернетом. С результатами исследования ознакомился RT.
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Армия и оружие

Опубликованы фото с ракетных испытаний Северной Кореи

Северокорейская газета Rodong Sinmun опубликовала 16 фотографий с места проведения ракетных стрельб. Снимки доступны на сайте издания.
Обновлено в 05:08
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Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.
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Здоровье

Врачи рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением

Эксперты американских центров по контролю и профилактике заболеваний настойчиво советуют не мыть сырую курицу, так как вода из-под неё может содержать опасные бактерии и загрязнять другие продукты и столовые предметы.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Кабмин упростил оформление билетов на поезд для младенцев

Согласно постановлению правительства, теперь оформление билета на поезд дальнего следования для детей в возрасте до одного месяца допускается на основании данных о медицинском свидетельстве о рождении, выданном в установленном порядке организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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