Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Здоровье Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.

Происшествия В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.

Происшествия Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».

Политика В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.

Происшествия На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.

Футбол Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА» Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.

Происшествия В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.

Происшествия В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Кино Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов» Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.

Технологии Хакер требует выкуп за восстановление удалённых Git-репозиториев Сообщается, что хакер удаляет из репозитория весь исходный код, а вместо него оставляет сообщение, в котором просит заплатить выкуп в размере 0,1 биткоина, что приблизительно равно $570.

Шоу-бизнес Бритни Спирс выложила первые фото после выхода из психлечебницы Певица Бритни Спирс показала кадры с первой фотосессии после выхода из психлечебницы.

Шоу-бизнес Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.

Путешествия Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.

Футбол Ответственный секретарь ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять золотую медаль в камеру» Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, смог ли Александр Кокорин в СИЗО посмотреть матчи чемпионата России, которые состоялись в субботу.

Армия и оружие Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов под Калининградом и в Ленобласти Во время празднования Дня Победы в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях, отметили в пресс-службе, пройдут "десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба".