Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Пять вбросов в информационной войне США против Мадуро

ANNA-Newsвчера в 05:45

Гуайдо признал провал попытки свержения Мадуро

Газета.Ru04:57

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что потерпел неудачу при попытке свергнуть Мадуро

Эхо Москвы04:30

Гуаидо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

РИА Новостивчера в 21:04

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

РБКвчера в 18:53

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАССвчера в 18:08

Эксперт оценил слова Гуаидо об ошибках при попытке свержения Мадуро

RT на русском05:12
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Политика

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Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.
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«Спартак» продлил контракты с Гришиным и Котляревским

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В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
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Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
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Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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