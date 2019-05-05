Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Обновлено в 04:59
Здоровье
Смертельно больной житель Тобольска завещал сердце жителю Владикавказа
Житель города Тобольска 26-летний Виктор решил стать донором сердца для незнакомого человека из Владикавказа.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В России за взятки осудили почти 6 тысяч человек
За получение взяток на сумму свыше 10 тысяч рублей были осуждены 2167 человек. Из них реальный срок получили 446 осужденных.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Известные комики Stand Up погибли в страшной аварии
Погибший комик Денис Маловично принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать».
Обновлено вчера в 03:18
Политика
В Киеве нашли повод перенести инаугурацию Зеленского
В Киеве намерены запретить избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому проводить инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 06:02
Происшествия
На Алтае СК начал проверку после совета врача «вызвать попа» пациенту
В Алтайском крае следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц родственникам пенсионера посоветовали "вызвать попа".
Обновлено в 05:45
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Если России не удастся выйти на компромисс по вопросам членства в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) и выполнения обязательств Европейской конвенции по правам человека, то Москва рассмотрит все варианты развития событий.
Обновлено в 04:31
Футбол
Дмитрий Хохлов: «„Динамо“ очень серьезно настраивается на матч с ЦСКА»
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в интервью "СЭ" поделился ожиданиями от матча 27-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 03:50
Хоккей
«Спартак» продлил контракты с Гришиным и Котляревским
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Киевской области застрелили замначальника отдела полиции
В Киевской области неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динар (более $65 млн).
Обновлено в 04:45
Политика
Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США
Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.
Обновлено в 00:56
Футбол
Арсенал (Тула) — Локомотив 2:0
Обновлено вчера в 13:55
Игры
Forbes o творце Star Citizen: «Некомпетентность космических масштабов»
Обновлено вчера в 11:39
Кино
Джордж Мартин рассказал о создании спин-оффов «Игры престолов»
Американский писатель, автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин сообщил о подготовке спин-оффов сериала «Игры престолов».
Обновлено в 03:14
Авто
Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный внедорожник на 797 л.с
Обновлено вчера в 03:29
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри собираются переехать в Калифорнию
Принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать в Калифорнию после рождения первенца.
Обновлено в 03:07
Технологии
Хакер требует выкуп за восстановление удалённых Git-репозиториев
Сообщается, что хакер удаляет из репозитория весь исходный код, а вместо него оставляет сообщение, в котором просит заплатить выкуп в размере 0,1 биткоина, что приблизительно равно $570.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выложила первые фото после выхода из психлечебницы
Певица Бритни Спирс показала кадры с первой фотосессии после выхода из психлечебницы.
Обновлено в 03:55
Космос
В NASA раскрыли 19-летнюю аферу на $700 млн убытков для США
Действия мошенников привели к убыткам на 700 миллионов долларов, говорится в расследовании NASA.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова
Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Путешествия
Лодка Конюхова попала в шторм на подходе к мысу Горн
Лодка путешественник Федора Конюхова попала в шторм в 250 милях от мыса Горн, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 01:43
Футбол
Ответственный секретарь ОНК Москвы: «Кокорину вряд ли разрешат взять золотую медаль в камеру»
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Иван Мельников рассказал "СЭ" о том, смог ли Александр Кокорин в СИЗО посмотреть матчи чемпионата России, которые состоялись в субботу.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Челябинской области после массового убийства возбуждено дело
Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие
Военнослужащие привели в порядок более 100 мемориалов под Калининградом и в Ленобласти
Во время празднования Дня Победы в местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях, отметили в пресс-службе, пройдут "десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба".
Обновлено в 04:55
Происшествия
В сети появилось видео избиения российской журналистки в Париже
Сегодня в сети появилось видео, как французская полиция во время демонстрации избила журналистку Викторию Иванову, несмотря на то, что на ее руке и каске были стикеры с надписью "Пресса", передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 14:50