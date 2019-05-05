Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Футбол
Олег Шатов: «Наконец-то вернемся в Лигу чемпионов и будем дальше штамповать победы»
Полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями от победы в чемпионате России.
Обновлено в 03:53
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено вчера в 11:56
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
В Киевской области убит замначальника отделения полиции
Заместитель начальника Барышевского отделения полиции застрелен в ночь на воскресенье в Киевской области.
Обновлено в 03:49
Политика
В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Общество
Акция «Бессмертный полк» прошла в Нью-Йорке
Акция «Бессмертный полк» пятый год подряд прошла в Нью-Йорке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Оренбуржцы застряли в аэропорту Дубая из-за неисправности самолёта
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Единоборства
Полутяжеловес Бетербиев защитил титул чемпиона IBF
Во время вечера бокса, который прошел в Стоктоне, штат Калифорния, российский боксер Артур Бетербиев защитил титул чемпиона IBF в полутяжелом весе.
Обновлено в 00:10
Религия
Как связаны венчания на Красную горку, Фомино воскресенье и Антипасха
Каждое обозначает свою грань праздника. Красная горка, популярная даже в годы атеизма, - радостный день молодежных гуляний и свадеб.
Обновлено вчера в 17:23
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено вчера в 07:00
Авто
Названы лучшие внедорожники для трофи-рейда
Стоит еще вспомнить японский Suzuki Jimny — это маленький рамный внедорожник, а за счет короткой колесной базы и коротких свесов на бездорожье показывает удивительные результаты.
Обновлено вчера в 06:25
Шоу-бизнес
Ольга Бузова получила приглашение на «Евровидение-2019»
Киркоров признался, что хотел бы видеть Бузову в группе поддержки на "Евровидении-2019".
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Эксперты оценили влияние майских праздников на экономику
В общей сложности в 2019 году столько же рабочих дней, сколько было в прошлом году (247), поэтому в целом по году негативное влияние на экономику будет нулевым, считает он.
Обновлено в 02:10
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено вчера в 13:31
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено вчера в 08:22
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Авто
Новая генерация BMW M135i получит 302-сильный двигатель
Особенностью автомобиля станет турбированный мотор с мощностью 302 л.с. Кроме того, инженеры значительно модернизировали технические параметры, позволив также установить в компактной модели M135i полный привод.
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Политика
Постпред РФ в Совете Европы прокомментировал выборы нового генсека
На предстоящих в июне нынешнего года будет избран новый глава ПАСЕ.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский предложил дату для проведения своей инаугурации
Обновлено вчера в 08:33
Шоу-бизнес
Послушная дочь конструктивного отца: Мария Машкова рассказала о вмешательстве в ее личную жизнь папы
Обновлено в 00:13
Единоборства
Альварес выразил готовность провести третий бой с Головкиным
Мексиканец Сауль Альварес, объединивший после боя с Дэниелом Джейкобсом три пояса чемпиона мира в среднем весе, заявил о готовности провести третий поединок с казахстанским боксёром Геннадием Головкиным.
Обновлено в 03:02