Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

РБК18:53

Гуайдо признал поражение и готов рассмотреть предложение о военном вмешательстве США

Коммерсантъ20:51

Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках

RT на русском20:05

Гуаидо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

РИА Новости21:04

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Газета.Ru18:33

Лидер венесуэльской оппозиции признал неудачу попытки свержения Мадуро

Московский Комсомолец18:22

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАСС18:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество

В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»

Обновлено в 17:17
Общество

Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»

Обновлено в 16:31
Армия и оружие

В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ

В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика

В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено в 19:22
Футбол

Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках

Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие

Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено в 22:46
Общество

В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах

В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Футбол

«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России

Обновлено в 14:15
Политика

Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому

Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Теннис

Кузнецова обыграла Соболенко в 1-м круге турнира в Мадриде

Обновлено в 08:34
Происшествия

В Сети появилось видео со стреляющим из автомата депутатом Госдумы

Обновлено в 22:58
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии

В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Политика

Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Обновлено в 21:11
Кино

Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа

Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:27
Общество

Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес

«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка

Обновлено в 22:00
Религия

5 мая православные христиане отмечают Красную горку

В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено в 12:30
Происшествия

СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру

Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Происшествия

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
Обновлено в 16:04
Происшествия

Хабаровск окутал дым от лесных пожаров

Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Общество

9 советов, как с комфортом совмещать работу и беременность

Какая работа безопасна во время беременности Ваша работа считается безопасной, если не требует сильных физических усилий, при этом в процессе не используются химикаты или токсичные вещества.
Обновлено в 17:20
Происшествия

На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный

Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено в 05:27
Авто

Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС

Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное