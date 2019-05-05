Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС 18:08
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:27, Ашберн
Общество
В Нью-Йорке прошла акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 17:17
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41
Политика
В Верховной Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев
Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Армия и оружие
Слова Коломойского о войне в Донбассе вызвали удивление в Киеве
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал слова опального украинского олигарха Игоря Коломойского о том, что в Донбассе идёт гражданская война и украинцы воюют друг с другом.
Обновлено в 22:46
Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В воскресенье, 5 мая, в России вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона, передает ТАСС.
Обновлено в 23:11
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Политика
Ляшко назвал главные вопросы к Зеленскому
Лидер украинских радикалов Олег Ляшко заявил, что дата инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского — второстепенный вопрос для страны.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено в 22:46
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Теннис
Кузнецова обыграла Соболенко в 1-м круге турнира в Мадриде
Обновлено в 08:34
Хоккей
Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Коламбус» и повел в серии
В пятом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли "Бостон Брюинз" на льду домашней арены "ТД-Гарден" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 4:3. Гости в третьем периоде за три минуты забросили три шайбы, но от поражения это их не спасло.
Обновлено в 22:20
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Кино
Де Ниро пожелал жить в мире без Трампа
Актер Роберт Де Ниро признался, что мечтает жить в мире, где никто не знает о существовании президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 21:27
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
«Первый триместр беременности я провела в стрессе»: Янина Студилина рассказала, как боялась потерять ребенка
Обновлено в 22:00
Религия
5 мая православные христиане отмечают Красную горку
В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Антипасху, что ни в коей мере не означает противопоставление Пасхе, но наоборот — обращение к прошедшему неделю назад празднику.
Обновлено в 18:30
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
Следственный комитет в Новоалтайске начал проверку после того, как портал «Толк» опубликовал информацию, что дежурный врач больницы отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родным вместо этого «вызвать попа».
Обновлено в 20:00
Происшествия
Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
Обновлено в 16:04
Происшествия
Хабаровск окутал дым от лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края с ночи воскресенья окутал Хабаровск, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по Хабаровскому краю.
Обновлено в 22:46
Общество
9 советов, как с комфортом совмещать работу и беременность
Какая работа безопасна во время беременности Ваша работа считается безопасной, если не требует сильных физических усилий, при этом в процессе не используются химикаты или токсичные вещества.
Обновлено в 17:20
Происшествия
На полигоне в Свердловской области прогремел взрыв, погиб военный
Во время взрыва на полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще четверо получили ранения.
Обновлено в 05:27
Авто
Опубликованы снимки таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» решил напомнить об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В пяти районах Курганской области ввели режим ЧС
Природные пожары в регионе постоянно угрожают населенным пунктам. Работу экстренных служб усложняет сухая ветреная погода.
Обновлено в 14:04