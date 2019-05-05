Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Главные новости к утру 5 мая

Коммерсантъ00:01

Гуаидо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

РИА Новостивчера в 21:04

Гуайдо признался, что был бы не против вторжения США в Венесуэлу

Вести.Ruвчера в 19:42

Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках

RT на русскомвчера в 20:05

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

РБКвчера в 18:53

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Газета.Ruвчера в 18:33

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАССвчера в 18:08
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Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

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Обновлено вчера в 21:49
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Общество

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Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского гражданства

В самопровозглашенной ДНР с утра 3 мая начали принимать документы на получение российского гражданства.
Обновлено 03 мая в 02:46
Общество

Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии

Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.
Обновлено вчера в 11:07
Общество

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Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".
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Экономика

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Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
Обновлено вчера в 17:01
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В России начались испытания техники для суборбитального туризма

Обновлено вчера в 21:05
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Армия и оружие

Мадуро призвал военных готовиться к войне с США

Обновлено вчера в 22:21
Наука

Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей

Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.
Обновлено 03 мая в 05:28
Здоровье

Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением

Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено вчера в 11:43
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

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Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе

Отмечается, что Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC), а также завоевал пояс Международной боксёрской федерации (IBF).
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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