Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.

Общество В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Политика Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России Представитель американской делегации Джо Макинтаер в ходе пятидневного визита в Крым заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

Происшествия Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Авто Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.

Экономика Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.

Общество В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.

Интернет В браузере Firefox отключились все расширения У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.

Хоккей «Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского гражданства В самопровозглашенной ДНР с утра 3 мая начали принимать документы на получение российского гражданства.

Общество Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию 21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.

Шоу-бизнес Вышедшая из психлечебницы Бритни Спирс снялась в эффектной фотосессии Вскоре после выхода из лечебницы Бритни снялась в красивой фотосессии, кадрами из которых поделилась с подписчиками.

Общество В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая Ко Дню Победы в Москве может потеплеть до 26 градусов, рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина "Российской газете".

Экономика Капитальные вложения: инвестиции в человека ускорят рост ВВП Если инвестиции в основной капитал увеличатся до 25% от ВВП, то рост экономики превысит 3%, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

Единоборства Серроне вызвал на бой Макгрегора Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.

Футбол «Зенит» включил Кокорина в список впервые ставших чемпионами игроков Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал список игроков команды, которые впервые стали чемпионами России по футболу.

Политика В Раде рассказали, что объединяет россиян и украинцев Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne 4 мая рассказал, что объединяет россиян и украинцев.

Наука Показано, как изменение климата повлияет на размножение людей Международная команда исследователей из Канады, США и Италии составила модель, которая показала, как изменения климата отразятся на демографии развитых и развивающихся стран.

Здоровье Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.

Общество Российские города возглавили список самых экстремальных в мире Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.

Единоборства Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе Отмечается, что Альварес защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC), а также завоевал пояс Международной боксёрской федерации (IBF).

Политика Экс-главком НАТО предложил ограничить россиянам въезд в США Отставной адмирал США, бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для журнала Time предложил ввести новые санкции против России.

Общество Аномальная жара грозит пожарами на Урале Столбики термометров покажут от +25 до 27 градусов и выше. Это грозит природными пожарами.