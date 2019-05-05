Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Лидер венесуэльской оппозиции признал неудачу попытки свержения Мадуро
Московский Комсомолецвчера в 18:22
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