Политика

Гуайдо признал неудачу попытки свержения МадуроТАСС вчера в 18:08

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
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Главные новости к утру 5 мая

Коммерсантъ00:01

Гуаидо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

РИА Новостивчера в 21:04

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАССвчера в 18:08

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

РБКвчера в 18:53

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Газета.Ruвчера в 18:33

Лидер венесуэльской оппозиции признал неудачу попытки свержения Мадуро

Московский Комсомолецвчера в 18:22

Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках

RT на русскомвчера в 20:05
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Общество

Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ

Федеральное агентство новостей приобрело куртку попавшего в наркоскандал депутата Максима Резника у его супруги Ксении Казариной и сдало ее на экспертизу.
Обновлено вчера в 12:45
Авто

Названы самые продаваемые отечественные автомобили с пробегом

Обновлено вчера в 15:10
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура

Игра прошла в чешском Брно Сборная России по хоккею уступила сборной Финляндии во втором матче заключительного этапа Евротура, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу в матче с «Ньюкаслом», но остался без Салаха

Обновлено вчера в 19:34
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено 03 мая в 03:30
Армия и оружие

В Израиле перехватили десятки ракет, пущенных из сектора Газа

Обновлено вчера в 04:23
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Армия и оружие

В Челябинске соберут первый боевой трактор

В 2019 году Челябинский тракторный завод планирует собрать первый "минный трактор".
Обновлено вчера в 08:22
Авто

Кроссовер Hyundai Venue за 700 000 рублей добрался до дилеров Индии

Как сообщается, стоимость Hyundai Venue в Индии будет стартовать от 750 000 рупий (в рублях - около 700 000).
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле

Военный вертолет, на борту находилось семь человек, потерпел крушение в субботу в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу

Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено вчера в 04:58
Политика

Делегация из США заявила о полной интеграции Крыма в состав России

Крымчане определили свое будущее в составе России исходя из своих интересов, на сегодня полуостров полностью интегрировался как российский регион, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено вчера в 21:11
Наука

Физики заставили антиматерию показать волновые свойства

Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве пяти человек в Челябинской области

Обновлено вчера в 12:16
Футбол

Старейший клуб мира вылетел в пятый дивизион чемпионата Англии

«Ноттс Каунти», старейший профессиональный клуб в мире, вылетел в пятый дивизион чемпионат Англии.
Обновлено вчера в 13:41
Финансы

Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля

Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено 02 мая в 05:49
Армия и оружие

Неизвестные осквернили могилу Героя СССР на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза генерал-полковника авиации Александра Медведева.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

В Раде рассказали, что объединяет русских и украинцев

Русских и украинцев объединяют культура, вера и язык, заявил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:02
Единоборства

Серроне победил Яквинту единогласным решением судей

По итогам пяти раундом судьи приняли единогласное решение присудить победу "Ковбою" со счетом 49-45, 49-45, 49-46.
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Обновлено вчера в 19:58
Финансы

Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты

Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено вчера в 17:05
Единоборства

Шлеменко одержал победу над Андраде на турнире RCC 6

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одолел бразильца Вискарди Андраде на шестом турнире Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Слепаков ответил критикам в Госдуме, недовольным шутками Comedy Club про депутатов

Российский юморист Семен Слепаков отреагировал на слова депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова об «отвратительных» шутках в передачах Comedy Club и «Наша Russia» на телеканале ТНТ.
Обновлено 03 мая в 22:33
Армия и оружие

Российский крейсер признали самым мощным в мире

Американское издание признало российский атомный крейсер "Адмирал Нахимов" самым мощным кораблем в мире. Об этом сообщает Military Watch.
Обновлено вчера в 10:55
Космос

Появилось видео столкновения Луны с метеоритом

Обновлено 02 мая в 05:27
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 05:23
Общество

Российские города возглавили список самых экстремальных в мире

Обновлено вчера в 19:22
Общество

В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах

В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено 03 мая в 17:38
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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