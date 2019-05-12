Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в СШАRT на русском вчера в 18:59
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
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Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными
Коммерсантъвчера в 21:30
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Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии
Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Футбол
«Это один из самых гениальных моментов, которые я когда-либо видел». Клопп — о розыгрыше углового в матче с «Барселоной»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился розыгрышем углового защитником Трентом Александер-Арнолдом в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). — То, что сделал Трент Александер-Арнолд было гениально.
Обновлено в 01:45
Здоровье
Врачи назвали пять «странных» признаков диабета
Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено вчера в 10:22
Общество
Гороскоп на 12 мая: Весам не разлучаться с партнером, а Стрельцов сопровождает удача
Астропрогноз на 12 мая, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов
Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции
Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Belkin представила внешний аккумулятор для Apple Watch
Обновлено вчера в 06:43
Общество
Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами
Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.
Обновлено в 00:14
Наука
Покемонов распознает отдельная область мозга
Обновлено вчера в 06:20
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено вчера в 06:26
Политика
Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Политика
Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»
Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Транспорт
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт
В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков
Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59