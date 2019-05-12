Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в СШАRT на русском вчера в 18:59

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
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Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными

Коммерсантъвчера в 21:30

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

РБКвчера в 20:32

Гуайдо решил наладить взаимодействие с Южным командованием ВС США

Взгляд.рувчера в 15:15

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

RT на русскомвчера в 18:59

Гуаидо попросил представителя в США встретиться с американскими военными

РИА Новостивчера в 18:42

Гуайдо приказал представителю в США встретиться с военными

ТК Звездавчера в 19:25

Гуайдо поручил своему представителю встретиться с главой Южного командования ВС США

ТАССвчера в 13:19
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Экономика

В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Приставы обязали ростовчанку выплатить 140 млн рублей из пенсии

Судебные приставы в Ростовской области обязали пенсионерку выплатить 137 миллионов рублей.
Обновлено в 00:39
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено 10 мая в 08:09
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Авто

Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк

Техника совершила первый выезд (видео ниже) и продемонстрировала массу «детских болезней», однако энтузиазм мастеров и успешный опыт реализации аналогичных проектов оставляют надежду на то, что рано или поздно «Ультратанк» будет закончен.
Обновлено вчера в 04:08
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено вчера в 05:30
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Футбол

«Это один из самых гениальных моментов, которые я когда-либо видел». Клопп — о розыгрыше углового в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп восхитился розыгрышем углового защитником Трентом Александер-Арнолдом в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0). — То, что сделал Трент Александер-Арнолд было гениально.
Обновлено в 01:45
Здоровье

Врачи назвали пять «странных» признаков диабета

Диабет возникает в случае неправильного функционирования поджелудочной железы, которая начинает вырабатывать недостаточное количество гормона под названием инсулин.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено вчера в 10:22
Общество

Гороскоп на 12 мая: Весам не разлучаться с партнером, а Стрельцов сопровождает удача

Астропрогноз на 12 мая, составленный экспертами сервиса Astrostar.ru, представляет своим читателям ИА IrkutskMedia (ИркутскМедиа).
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

Южная Корея намерена к 2024 году начать внедрение военных роботов, имитирующих животных, змей, насекомых, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на доклад Агентства по программам закупок вооружений.
Обновлено в 00:01
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции

Прощание с журналистом Сергеем Доренко, намеченное на 12 мая, перенесено.
Обновлено в 01:44
Гаджеты

Belkin представила внешний аккумулятор для Apple Watch

Обновлено вчера в 06:43
Общество

Психолог объяснила выбор черной одежды россиянами

Член Российского психологического общества Наталья Искра связала выбор одежды черного цвета россиянами с климатическими условиями.
Обновлено в 00:14
Наука

Покемонов распознает отдельная область мозга

Обновлено вчера в 06:20
Единоборства

UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул

В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Глава Госдепартамента США собирается обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
Обновлено в 01:29
Политика

Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия

В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне

Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Транспорт

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Куда пропала Уса: уровень воды в реках достиг критической отметки

Обновлено в 01:19
Политика

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Единоборства

Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе

Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

В МВД допустили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков

Уменьшенные дорожные знаки могут спровоцировать рост числа ДТП, заявили ТАСС в пресс-центре МВД.
Обновлено вчера в 21:59
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