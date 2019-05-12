Политика
Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными СШАТелеканал 360° 00:11
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными. По его словам, они должны обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия.
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Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными
Коммерсантъвчера в 21:30
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