Политика

Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными СШАТелеканал 360° 00:11

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными. По его словам, они должны обсудить вопросы сотрудничества и взаимодействия.
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Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными

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РБКвчера в 20:32

Гуайдо решил наладить взаимодействие с Южным командованием ВС США

Взгляд.рувчера в 15:15

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

RT на русскомвчера в 18:59

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РИА Новостивчера в 18:42

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ТК Звездавчера в 19:25

Гуайдо поручил своему представителю встретиться с главой Южного командования ВС США

ТАССвчера в 13:19
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