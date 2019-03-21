Политика
Гуайдо анонсировал операцию по захвату власти в ВенесуэлеRambler News Service вчера в 12:29
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал скорое проведение операции «Свобода», которая приведет к захвату его сторонниками власти в стране, сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас на своей странице в Twitter.
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Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском
В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери
Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено вчера в 03:09
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Министрам рекомендовали публично хвалить подчиненных
Минтруд разрабатывает методику нематериальной мотивации чиновников, в которой министрам и губернаторам дадут рекомендации хвалить подчиненных, поздравлять их с праздниками и поощрять другими способами, но без использования денег.
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Правительство заморозило цены на бензин до лета
По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Стрелок из Утрехта действовал один
Прокуратура Нидерландов сообщила, что завтра суд изберет меру пресечения для подозреваемого в убийстве нескольких человек в Утрехте, передает Reuters.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Весенняя погода идет в Новосибирск
Весенняя погода идет в Новосибирск, сообщается на портале «Gismetio».
Обновлено в 00:22
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено вчера в 17:42
Шоу-бизнес
Адвокат Петросяна рассказал о «миллионах» на счетах Степаненко
Адвокат юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что суд обнаружил "миллионы на счетах" артистки Елены Степаненко, которая сейчас делит имущество с Петросяном.
Обновлено вчера в 08:44
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Хоккей
СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина
По итогам игры СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где встретится с московским ЦСКА, в четверг, 21 марта, одержавшим победу над «Динамо».
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде автомобиля на толпу в Китае
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Баскетбол
«Детройт» разгромил «Финикс», «Сакраменто» обыграл «Даллас»
Обновлено в 00:49
Происшествия
Труп пропавшей девушки нашли на козырьке подъезда в Самаре
Обновлено вчера в 15:48
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия
Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
12-летнюю дочку привезли на похороны Началовой
В Москве проходит церемония прощания с Юлией Началовой. После полудня в траурный зал Троекуровского кладбища привезли ее дочь Веру.
Обновлено вчера в 07:35
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Общество
В Пенсионном фонде рассказали об имеющих право на вторую пенсию
В настоящее время несколько категорий российских граждан имеют право на получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 21:42
Единоборства
Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова
Как сообщает креативный продюсер «Матч ТВ» Бостанов, бой пройдёт 7 сентября текущего года.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Обновлено вчера в 22:55