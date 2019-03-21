Политика

Гуайдо анонсировал операцию по захвату власти в ВенесуэлеRambler News Service вчера в 12:29

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал скорое проведение операции «Свобода», которая приведет к захвату его сторонниками власти в стране, сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас на своей странице в Twitter.
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До свержения власти в Венесуэле остались считаные дни: Гуайдо объявил о подготовке операции «Свобода»

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ТАССвчера в 11:50
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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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