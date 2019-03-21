Политика

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в ВенесуэлеГазета.Ru 16:35

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС. Гуайдо подчеркнул, что администрации венесуэльского президента Николаса Мадуро "остались считанные дни".
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