Гуайдо объявил об операции по захвату власти в ВенесуэлеГазета.Ru 16:35

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, объявил об операции по захвату власти в Венесуэле, передает ТАСС. Гуайдо подчеркнул, что администрации венесуэльского президента Николаса Мадуро "остались считанные дни".

Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

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