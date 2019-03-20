Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеИзвестия 12:05

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране. Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление» Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44 В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.

Происшествия Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.

Шоу-бизнес Башаров официально развелся с женой В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".

Космос С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.

Происшествия В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.

Происшествия В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.

Политика Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.

Здоровье Белинскому и Кафке посулили излечение в современной Москве Литературный критик Виссарион Белинский и писатель Франц Кафка, скончавшиеся от туберкулеза, скорее всего, могли бы выжить, если бы жили в современной Москве.

Технологии Владислав Новый о новом сервисе Google Владислав Новый о новом сервисе Google Google 19 марта сделала один из самых масштабных своих анонсов за последнее время, объявив о скором запуске стримингового сервиса для видеоигр Stadia.

Политика Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин.

Политика Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.

Политика Пушков назвал США главным похоронщиком международного права Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом» "Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Экономика Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Политика Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в России Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране.