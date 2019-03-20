Политика
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеИзвестия 12:05
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране. Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
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Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае увеличилось до 44
В результате взрыва на химзаводе в Яньчэне на востоке Китая погибли 44 человека, еще 90 человек пострадали.
Обновлено в 22:11
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:26
Хоккей
Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Обновлено в 22:28
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Башаров официально развелся с женой
В Москве суд расторг брак актера и телеведущего Марата Башарова и его жены Елизаветы. Об этом пишет "Говорит Москва".
Обновлено в 08:52
Космос
С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega
Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
Обновлено в 22:14
Происшествия
В Крыму завели дело после отравления двух школьниц медпрепаратами
Крымские следователи завели уголовное дело по факту отравления двух несовершеннолетних школьниц Красноперекопска медицинскими препаратами, из-за чего одна из них скончалась, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку
Утечка дизельного топлива в реку произошла на заправке АО "ННК-Приморнефтепродукт" в Яковлевском районе Приморского края, специалисты собирают нефтепродукты, сообщает администрация района в пятницу.
Обновлено в 22:55
Политика
Летом ООН озвучит решение по арктической заявке России
Комиссия ООН определила свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, решение может быть озвучено уже летом, заявил первый замминистра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов.
Обновлено в 21:40
Здоровье
Белинскому и Кафке посулили излечение в современной Москве
Литературный критик Виссарион Белинский и писатель Франц Кафка, скончавшиеся от туберкулеза, скорее всего, могли бы выжить, если бы жили в современной Москве.
Обновлено в 10:00
Технологии
Владислав Новый о новом сервисе Google
Владислав Новый о новом сервисе Google Google 19 марта сделала один из самых масштабных своих анонсов за последнее время, объявив о скором запуске стримингового сервиса для видеоигр Stadia.
Обновлено в 18:24
Политика
Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, близкие к Кремлю, один из вариантов предполагает объединение с Белоруссией и создание нового государства, которое возглавит Путин.
Обновлено в 04:55
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа в 2020 году, даже если "Газпром" и "Нафтогаз" не смогут согласовать транзит газа через Украину.
Обновлено в 20:26
Политика
Пушков назвал США главным похоронщиком международного права
Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
НАТО готовится блокировать Черноморский флот
Обновлено в 11:35
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда по спору с «Газпромом»
"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий", - говорится в сообщении "Нафтогаза".
Обновлено в 13:49
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
Орешкин объявил глобальную проверку земель и недвижимости в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин анонсировал полную инвентаризацию всех объектов недвижимости в стране.
Обновлено в 19:38
Транспорт
ВЦИОМ: более четверти россиян считают цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян, при этом 61% отмечает соответствие цены качеству, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:29