Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеИзвестия 12:05

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране. Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
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Гуайдо объявил об операции по захвату власти в Венесуэле

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События в Венесуэле угрожают Кубе энергетическим кризисом

Expert.ruвчера в 06:34
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СМИ сообщили о возможности США продать Тайваню 60 истребителей F-16

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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика

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В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
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Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
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Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.
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В Приморье топливо с автозаправки разлилось в реку

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Владислав Новый о новом сервисе Google

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Путин выразил соболезнования в связи с крушением парома в Ираке

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Николас Мадуро
Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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