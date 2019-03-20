Политика
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в ВенесуэлеИзвестия 12:05
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране. Об этом он заявил 21 марта на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в Twitter привел венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.
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Политика
Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин во время эфира выгнал из студии украинского политолога Павла Жовниренко.
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
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Здоровье
В Москве применят новую вакцину от туберкулеза
Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.
Обновлено в 09:11
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Инженеры шведской марки разрабатывают систему с камерами, которая в случае распознания у водителя усталости или опьянения сможет ограничить скорость или вообще не допустить его к управлению автомобилем.
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Экономика
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Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
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По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
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Авто
Toyota выпустит самую дешевую версию кроссовера C-HR 2019
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Обновлено в 04:34
Кино
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Энергетика
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Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол
Московское «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов
Итальянская "Лубе Чивитанова" обыграла московское "Динамо" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:0.
Обновлено в 16:57
Кино
Названо место похорон актера Анатолия Адоскина
Обновлено в 01:12
Общество
Гидрометцентр сделал прогноз погоды на апрель-май 2019 года в Приморье
Прогноз природных аномалий на второй и третий месяцы весны 2019 года в Приморском крае опубликован на сайте Гидрометцентра РФ, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на "ВЕРОЯТНОСТНЫЙ ПРОГНОЗ ТЕМПЕРАТУРЫ И ОСАДКОВ В РОССИИ на вегетационный период (апрель - сентябрь) 2019 г.". В предстоящем июне температура воздуха и количество осадков в Приморье будет соответствовать климатической норме.
Обновлено в 15:16
Спорт
Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира
Российский фигурист Михаил Коляда неудачно откатал короткую программу на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 07:46
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Происшествия
МЧС вступилось за двух арестованных по делу «Зимней вишни» пожарных
Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года.
Обновлено в 07:32
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено в 19:33
Происшествия
Boeing установит на 737 Max дополнительный сигнал тревоги
Boeing решил установить дополнительный сигнал тревоги на все свои лайнеры 737 Max, сообщает Financial Times.
Обновлено в 12:58
Кино
Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Гороскоп на 22 марта: День подходит для романтики и обмена знаками внимания
ОВЕН Время характеризуется повышенной импульсивностью, граничащей с опрометчивостью.
Обновлено в 18:00
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы
Три человека получили травмы в результате столкновения двух иномарок на юго-западе Москвы.
Обновлено в 16:51
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставку
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49