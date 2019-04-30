США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозициюLenta.ru 09:40

Национальные вооруженные силы Венесуэлы должны защитить конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать национальную ассамблею и легитимные институты и выступить против узурпации демократии. Соединенные Штаты — на стороне народа Венесуэлы.

Ранее стало известно о попытке переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении призвал военных к восстанию и свержению Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

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