Политика

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть МадуроГазета.Ru 18:33

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. По его словам, причиной провала стала недостаточная поддержка со стороны военных Венесуэлы.
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Гуаидо рассказал о допущенных при попытке свержения Мадуро ошибках

RT на русском20:05

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Телеканал 360°19:30

Лидер венесуэльской оппозиции признал неудачу попытки свержения Мадуро

Московский Комсомолец18:22

Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть Мадуро

Газета.Ru18:33

Гуаидо признал провал попытки свергнуть Мадуро

РБК18:53

Гуаидо признал попытки свержения Мадуро неудачными

РЕН ТВ18:17

Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

ТАСС18:08
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Венесуэльский политик
Венесуэльский государственный и политический деятель. Президент Боливарианской Республики Венесуэла с 19 апреля 2013 года. Министр иностранных дел в правительстве Уго Чавеса, вице-президент Венесуэлы.
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