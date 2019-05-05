Политика
Гуайдо объяснил провал попытки свергнуть МадуроГазета.Ru 18:33
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Об этом он заявил в интервью The Washington Post. По его словам, причиной провала стала недостаточная поддержка со стороны военных Венесуэлы.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:22, Ашберн
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Авто
Опубликованы снимки внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» опубликовал снимки одной из самых перспективных и, в то же время, таинственных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожника УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
В больницу к певице МакSим пригласили священника
Российская певица МакSим (Марина Абросимова), проходящая реабилитацию в московской больнице, записала видеообращение к своим фанатам.
Обновлено в 18:07
Армия и оружие
КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний
Обновлено в 19:58
Происшествия
Лодка с шестью пассажирами опрокинулась в Иркутской области
В Иркутской области на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них спасены.
Обновлено в 11:38
Авто
Renault Duster возглавил ТОП лучших авто для дачников
Российские эксперты составили рейтинг самых популярных автомобилей, которыми пользуются отечественные дачники.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков на пригород Алеппо
Вооруженные силы Сирии отбили атаку поддерживаемых Турцией боевиков на пригород Алеппо, в северо-западной части страны, сообщил сирийский военный источник.
Обновлено в 18:36
Авто
Внедорожный Nissan Livina не смог повторить успех Mitsubishi Xpander
Внедорожный компакт-вэн Nissan Livina появился у официальных дилеров марки в конце февраля 2019-го.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Медведчук заявил, что Зеленский должен наладить отношения с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что избранный президент страны должен наладить отношения с Россией.
Обновлено в 20:18
Общество
«Бессмертный полк» пройдет по Оттаве и Торонто
Обновлено вчера в 17:05
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Шоу-бизнес
Максим Галкин и Алла Пугачева проводят майские праздники вместе
Шоумен поделился совместным снимком с супругой.
Обновлено в 00:00
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Политика
Германия намерена принять меры для «защиты» Прибалтики от России
Германия должна создать специальный фонд и ежегодно инвестировать более $20 млрд на «защиту» стран Прибалтики и Польши от России, заявил вице-канцлер и экс-глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью SvD.
Обновлено в 19:32
Происшествия
Подросток заступился за женщину в магазине и был избит
Сообщалось, что подростка избили неизвестные после того, как он вступился за женщину. Полиция ведет розыск участников конфликта.
Обновлено в 17:18
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Самойленко скончался в ночь с 3 на 4 мая на 82-м году жизни из-за долгой болезни. Отмечается, что он занимал свою должность около 13 лет.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
У Елены Темниковой начались проблемы со здоровьем после детокса
В какой-то момент кожа лица Темниковой резко ухудшилась, после долгих походов к косметологам и врачам выяснилось, что у девушки серьезные проблемы с щитовидной железой.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено в 10:25
Общество
Мессенджеры начнут идентифицировать пользователей по номеру телефона
В России с 5 мая 2019 года вступает в силу постановление правительства за подписью премьер-министра РФ Дмитрий Медведева от 6 ноября 2018 года, согласно которому владельцы мессенджеров должны идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено в 18:25
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России.
Обновлено в 08:20
Культура
Ушел из жизни актер Саид Алибеков
Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45