Политика

Гуайдо назвал смену власти в Венесуэле выгодной для РоссииLenta.ru вчера в 22:51

Смена власти в Венесуэле окажется выгодна крупнейшим кредиторам латиноамериканской страны — Китаю и России. Об этом в интервью агентству Reuters заявил провозгласивший себя временным президентом лидер оппозиции Хуан Гуайдо.
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Председатель национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо, объявивший, что берет на себя обязанности президента страны, заявил в интервью Reuters
, что смена власти в Каракасе будет выгодна Москве.
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