Политика
Гуайдо допустил возможность вторжения иностранных военных в ВенесуэлуLenta.ru вчера в 20:42
Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, допустил возможность иностранной интервенции для государственного переворота. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.
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с чего всё началось
В интервью The Wall Street Journal он отметил, что постепенно российские и китайские власти «осознают, что Мадуро не может им предложить ни стабильности, ни гарантий».Коммерсантъвчера в 22:56
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Гуайдо уверен, что Россия и Китай защищают не Мадуро, а свои инвестиции в Венесуэле
Коммерсантъвчера в 22:56
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 04:53, Ашберн
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Эксперты компании Statista назвали смартфоны, обладающие самым высоким уровнем электромагнитного излучения.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В Азербайджане начали совместно с Россией строить автомобильный завод
Меморандум о сотрудничестве в области развития национального сборочного производства коммерческих автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан 23 апреля прошлого года в Баку.
Обновлено в 03:36
Политика
Небензя заявил о давлении США на постпредство РФ при ООН
Постоянное представительство России при ООН испытывает сильное давление со стороны американских властей, заявил постпред РФ Василий Небензя в интервью по случаю Дня дипломатического работника.
Обновлено в 01:59
Космос
«Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна
Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.
Обновлено в 03:03
Общество
В Петербурге чиновников пригласили на субботник убирать снег и лед
Чиновников в Санкт-Петербурге пригласили на субботник после сильных снегопадов и жалоб горожан на плохую уборку, сообщает администрация губернатора.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Лондоне самолет во время посадки снесло с полосы ураганным ветром
Пассажирский самолет авиакомпании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за ураганного ветра, пишет 8 февраля Daily Mail.
Обновлено вчера в 20:52
Авто
Volkswagen может подать иск к Bosch из-за дизельного скандала
«Дизельный» скандал разгорелся в 2015 году, когда американские регуляторы выяснили, что Volkswagen искажал данные о вредных выхлопах в атмосферу.
Обновлено в 04:02
Кино
Скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский
В Москве на 84-м году жизни умер знаменитый актёр театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено вчера в 01:43
Путешествия
Назван самый популярный месяц для путешествий в одиночестве
Самым популярным месяцем для одиночных путешествий стал февраль, также наиболее часто россияне отправляются в поездки без компании в ноябре и декабре, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 03:28
Общество
Как реклама Reebok со слоганом про мужское лицо возмутила соцсети
Обновлено вчера в 03:17
Музыка
Лазарев рассказал, как упал со стены на прошлом «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев, который отправится в этом году в Израиль от России покорять "Евровидение-2019", рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1", как упал во время репетиции, когда готовился к конкурсу в 2016 году.
Обновлено в 04:45
Общество
В Таиланде открылся первый магазин без персонала
Один из крупнейших операторов мобильной связи компания AIS открыла в Пхукете первый магазин без персонала.
Обновлено в 01:22
Авто
Opel показал первый тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено вчера в 05:00
Авто
Volkswagen снизил мощность Teramont для России
Согласно документу, мощность 3,6-литрового мотора уменьшится с 280 до 249 лошадиных сил, что снизит транспортный налог вдвое.
Обновлено вчера в 23:53
Авто
АвтоВАЗ представил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» рассказала об учебном седане Lada Granta, предназначенном специально для автошкол.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты
Инсайдеры узнали некоторые характеристики новых iPhone
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе возле кафе
В Ростове-на-Дону задержали 25-летнего жителя по подозрению в стрельбе в кафе, в результате которой скончался один человек.
Обновлено в 04:36
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Общество
Жители Германии смели товары с полок магазинов российской сети
Жители Германии демонстрируют ажиотажный интерес к первому магазину-дискаунтеру российской сети в стране.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
На Украине пожаловались на отток квалифицированных кадров в Россию
Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко пожаловался, что квалифицированные специалисты, в том числе летчики-испытатели, уезжают в Россию из-за отсутствия перспектив и тяжелой экономической ситуации на родине.
Обновлено в 02:04
Кино
Умер енот, ставший прототипом Ракеты из «Стражей Галактики»
Девятилетний енот по кличке Орео, ставший прообразом Ракеты из фильма "Стражи галактики", умер 7 февраля.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Орнитолог рассказал о миролюбии московских синиц
Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин заявил, что столичные синицы, в отличие от европейских, не агрессивны и ведут себя традиционно и миролюбиво, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:16
Космос
Российские космонавты высадятся на Луну в 2031 году
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
В зоопарке Лондона суматранский тигр задрал невесту
В зоопарке Лондона суматранский тигр по кличке Асим задрал невесту.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Нашествие белых медведей: на Новой Земле ввели режим ЧП
Режим чрезвычайной ситуации ввели на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 04:46