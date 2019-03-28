Политика
Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 летРИА Новости 14:01
Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
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В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности
Комсомольская правда14:21
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