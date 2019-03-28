Политика

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 летРИА Новости 14:01

Глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо сообщил о введении для председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, провозгласившего себя президентом, запрета занимать любые государственные должности на 15 лет.
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Гуаидо отказался подчиниться запрету занимать госпосты в течение 15 лет

РБК16:40

В ЕС осудили запрет Гуаидо занимать госпосты в Венесуэле

RT на русском19:36

Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

РИА Новости14:01

Гуайдо в Венесуэле на 15 лет запретили занимать госдолжности

Национальная служба новостей14:32

В Венесуэле на 15 лет запретили Гуаидо занимать любые государственные должности

Комсомольская правда14:21

Гуаидо запретили 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

Московский Комсомолец14:06

Гуаидо запретили в течение 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

Москва 2415:00
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Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
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Политика

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Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса»

Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.
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Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

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Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
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Александр Цекало вывел в свет новую жену

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой второй половиной.
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Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

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Обновлено вчера в 19:31
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

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Шоу-бизнес

Сын звезды сериала «Кадетство» годами избивал жену и тещу

Сын звезды сериала "Кадетство" годами избивал жену и тещу Вскрылась грязная история из жизни семьи популярного артиста Вадима Андреева.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
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В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

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Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
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Армия и оружие

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Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
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Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
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Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова.
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Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
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Открытое небо назвали причиной крушения малайзийского «Боинга»

Главной причиной крушения «Боинга» компании Malaysia Airlines в Донбассе летом 2014 года стало незакрытое воздушное пространство.
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Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе

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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

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По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
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«Заключенная» из «Дома-2» Анастасия Дашко родила сына.
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Станцию метро «Каховская» закроют с 30 марта

Обновлено в 07:05
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