Политика
Гуаидо признал провал попытки свергнуть МадуроРБК 18:53
Лидер оппозиции и спикер национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо в интервью газете The Washington Post признал, что попытка свержения действующего президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили планы Зеленского ответить России на выдачу паспортов
Ранее Зеленский заявил, что готовит России ответ на действия по выдаче паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 09:55
Транспорт
Мэрия Новокузнецка пытается ликвидировать частных перевозчиков
По-другому говоря, на три частных автобуса приходится один муниципальный.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В США прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 03:33
Политика
Небензя: Россия и США всегда были союзниками
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе акции «Бессмертный полк» в нью-йоркском Бэттери-парке заявил, что Москва и Вашингтон всегда были союзниками.
Обновлено в 19:48
Политика
СМИ узнали причину отставки министра обороны Британии
Главу министерства обороны Великобритании Гэвина Уильямсона могли уволить из-за его высказываний о болезни премьер-министра Терезы Мэй и стремления направить британские войска для участия в военном вмешательстве за рубежом, сообщает издание Sunday Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:41
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Компания «КосмоКурс», планирующая проводить туристические суборбитальные полёты, начала первые испытания ракетно-космической техники.
Обновлено в 21:05
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено в 19:22
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионством
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги.
Обновлено в 18:04
Финансы
Рубль испытает «шок» после майских праздников, считают эксперты
Рубль заметно подешевеет после майских праздников, считают аналитики.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес
Наталья Рудова поддержала Седокову снимком в купальнике
Актриса Наталья Рудова решила поддержать коллегу и разместила в своем Instagram снимок в купальнике.
Обновлено в 10:06
Общество
Король Таиланда официально коронован
Король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн был официально коронован как божественный монарх в субботу, 4 мая.
Обновлено в 02:57
Общество
Как поступить в два вуза и учиться на двух программах одновременно
Законодательство РФ не ограничивает количество программ обучения, на которых одновременно может учиться студент.
Обновлено в 08:55
Наука
Иммунный фермент защищает от диабета
Регуляторные Т-лимфоциты с помощью специального фермента подавляют воспаление, которое может привести к диабету второго типа.
Обновлено в 01:09
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Экономика
Путин поручил ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Обновлено вчера в 08:08
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали про оторванный хвост Чебурашки
Чистяков написал музыку для нового «Простоквашина» Мультсериал «Крокодил Гена», в котором Чебурашка является одним из главных героев, как и кинокартины «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Умка», «Бременские музыканты» в 2019 году отметят 50 лет с момента выхода на экраны.
Обновлено в 13:19
Футбол
Отец Дзюбы: Артем выручал Карпина, а тот вытирал о него ноги
Отец нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы Сергей поделился впечатлениями от победы своего сына в чемпионате России сезона-2018/19, в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали.
Обновлено в 21:40
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке в Дубае в прозрачном платье
Эмин Агаларов и Ольга Бузова Стоит отметить, что Ольга Бузова не впервые выходит в свет в прозрачном наряде.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
Сеул сообщил о новых запусках КНДР ракет малой дальности
Южнокорейские военные уточнили, что дальность полета ракет, запущенных в северо-восточном направлении, составила "от 70 до 200 км". Была протестирована "ракета, которая не является баллистической".
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Политика
Посол РФ: Американские политики живут на другой планете
После мероприятия дипломат пришел к выводу, что взгляды американских политиков и простых граждан в отношении России кардинально отличаются.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
В Афганистане ликвидировали местного главаря боевиков ИГ
В Афганистане ночью 4 мая ликвидировали главаря боевиков группировки ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ), руководившего деятельностью террористов на севере страны и в Центральной Азии.
Обновлено в 19:41