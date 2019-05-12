Политика

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в СШАRT на русском 18:59

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
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Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными

Коммерсантъ21:30

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

РБК20:32

Гуайдо поручил своему представителю встретиться с главой Южного командования ВС США

ТАСС13:19

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

RT на русском18:59

Гуаидо попросил представителя в США встретиться с американскими военными

РИА Новости18:42

Гуайдо решил наладить взаимодействие с Южным командованием ВС США

Взгляд.ру15:15

Гуайдо приказал представителю в США встретиться с военными

ТК Звезда19:25
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