Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в СШАRT на русском 18:59
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено в 13:58
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Транспорт
В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы
Двухэтажные городские автобусы, работающие на водородных топливных элементах, впервые появятся на улицах Лондона в 2020 году.
Обновлено в 12:52
Спорт
Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира в Тунисе
На этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе победу одержала российская спортсменка Софья Великая. Она стала лучшей в соревнованиях саблисток.
Обновлено в 19:37
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40
Происшествия
Боевики атаковали гостиницу в Пакистане
Три человека атаковали пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар, убит охранник отеля.
Обновлено в 11:32
Здоровье
«Оживление» сердца стволовыми клетками: в госпитале Вишневского прошла уникальная операция
Военные врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского остановили сердце пациента, чтобы оно забилось с новой силой.
Обновлено в 22:10
Политика
Порошенко уволил заместителя главы своей администрации
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы администрации президента Алексея Филатова.
Обновлено в 18:30
Гаджеты
Появилось новое изображение экшн-камеры DJI Osmo
Источник опубликовал новое изображение экшн-камеры DJI Osmo, первые снимки которой появились в начале месяца.
Обновлено в 05:17
Кино
В Иркутске умер режиссер Николай Тарханов
10 мая, в Иркутске, в возрасте 51 года скоропостижно скончался известный режиссёр, оператор и фотограф Николай Тарханов.
Обновлено в 02:03
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары
Дональд Трамп объявил, что другие страны могут избежать пошлин в том случае, если начнут производить товары на территории США.
Обновлено в 15:50
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Яна Рудковская заявила, что ее младший сын не будет ходить в школу
Известный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко приняли решение не отдавать своего сына Сашу в школу.
Обновлено в 11:32
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Священник Павел Островский: «Церковь осуждает Петросяна за связь с молодой девицей»
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Слуцкая рассказала о тайном замужестве
Серебряный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о замужестве за бизнесменом Алексеем Гавыриным.
Обновлено в 19:26
Здоровье
Эксперт: половина успеха в выздоровлении пациента зависит от медсестры
Значимость сестринского дела в системе здравоохранения признается во всем мире, грамотная медсестра - это половина успеха в выздоровлении пациента.
Обновлено в 17:12
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ярославской области
В Переславском районе Ярославской области в ДТП погибли четыре человека, ещё четверо ранены, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Обновлено в 14:16