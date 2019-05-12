Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в СШАRT на русском вчера в 18:59

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.

Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США

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