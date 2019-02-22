Политика
Гуаидо подписал первый «президентский» указРИА Новости вчера в 20:12
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter. Он разрешил доставку гуманитарной помощи в страну.
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Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Boeing 737 задел хвостом ВПП во Внуково
Обновлено в 03:20
Футбол
Александр Дюков избран президентом РФС
На проходящей в Москве конференции Российского футбольного союза Александр Дюков избран президентом организации.
Обновлено в 04:34
Политика
ЕСПЧ не удовлетворил запрос Украины по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не удовлетворил запрос Киева о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины в Керченском проливе, сообщил российский Минюст.
Обновлено в 04:16
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Телерейтинг послания Путина в Москве оказался самым низким с 2013 года
Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, транслировавшееся 20 февраля в прямом эфире пяти телеканалов, оказалось самым непопулярным у московских телезрителей за последние пять лет.
Обновлено вчера в 22:27
Футбол
«Фратрия» выступила с заявлением перед матчем «Спартака» с «Краснодаром»
Активные болельщики московского "Спартака" отказались от посещения домашнего матча чемпионата России с "Краснодаром" после решения Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) закрыть одну трибуну домашней арены "красно-белых", говорится в заявлении объединения болельщиков "Спартака" "Фратрия".
Обновлено в 04:40
Политика
Бывший начальник полковника Захарченко получил повышение
Бывший начальник полковника Дмитрия Захарченко Андрей Курносенко получил повышение до генерал-лейтенанта.
Обновлено в 03:50
Транспорт
«Единая Россия» против штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
В России нет необходимости вводить штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч, заявил зампред комитета Госдумы по транспорту, член «Единой России» Владимир Афонский.
Обновлено в 03:58
Политика
Путин поручил разработать меры поддержки молодежной музыки
Президент России Владимир Путин поручил своей администрации обсудить с экспертами и разработать меры поддержки современной популярной музыки.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Кирове в одной из квартир обнаружено тело 3-летнего ребенка
Обновлено вчера в 03:31
Культура
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей
Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Экономика
Голикова назвала регионы с самыми большими долгами по зарплате
Среди регионов хуже всего дела обстоят в Приморском крае, на долю которого приходится 13,1 процента общего долга (356,2 миллиона рублей).
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Челябинской области скончалась воспитанница приюта
11-летняя воспитанница одного из социальных учреждений в Троицке Челябинской области скоропостижно скончалась 21 февраля после уроков.
Обновлено в 04:12
Политика
Путин поручил разобраться в ситуации с косатками в Приморье
Президент России Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре провести проверку в связи с ситуацией с косатками и белухами в бухте Средняя Приморского края.
Обновлено в 03:30
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
«Конкорд» пообещал выплатить компенсации заболевшим дизентерией
«Конкорд» планирует выплатить компенсации пострадавшим от вспышки дизентерии на юго-востоке Москвы и провести собственное расследование по фактам заболевания.
Обновлено в 02:47
Политика
Американская модель Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски перепутала Украину с Россией.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Как лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку
Стритрейсерша Мара Багдасарян, лишенная водительских прав, задолжала за парковку, следует из базы данных на сайте ФССП России.
Обновлено в 04:31
Происшествия
На ЖБИ прикрыли цех, где разливали фальшивый Hennessy
Обновлено в 03:55
Политика
Ассанж получил новый австралийский паспорт
Основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу выдали новый австралийский паспорт. Об этом в пятницу, 22 февраля, пишет The Sydney Morning Herald.
Обновлено в 03:45
Экономика
Росфинмониторинг оценил размер теневой экономики в России в 20% ВВП
Издание допускает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 г. связано, в том числе, и с изменением методики Росфинмониторинга, который перестал учитывать некоторые показатели при подсчетах.
Обновлено вчера в 23:50
Кино
Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева
37-летняя актриса Дарья Егорычева, известная по роли в сериале "Глухарь", скончалась в ночь на 21 февраля в Москве.
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Минтруд поменяет порядок начислений социальных доплат
По действующей схеме доплаты к пенсии получают те неработающие пенсионеры, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины ПМП в регионе проживания.
Обновлено вчера в 07:53
Наука
Ученые за 38 лет нашли самую большую в мире пчелу
Ученые из Северной Америки и Австралии в течение 38-ми лет пытались найти самую большую в мире пчелу.
Обновлено в 03:50