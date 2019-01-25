Политика
Мадуро заявил о готовности встретиться с ГуаидоРИА Новости вчера в 12:52
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов встретиться со спикером парламента страны Хуаном Гуаидо, ранее объявившим себя временным главой государства, на любых условиях. Мадуро отметил, что канал для диалога с оппозицией есть всегда.
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Сегодня, завтра и всегда – я буду готов идти… Если надо будет встретиться с этим парнем… в три утра, я пойду… если надо будет прийти голым – я приду, я готов к диалогу.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикНаша версия вчера в 13:50
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