Гуаидо считает выгодной для России смену власти в ВенесуэлеКапитал страны вчера в 23:35

с чего всё началось

Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, который самовольно провозгласил себя президентом Венесуэлы, считает, что смена власти в стране и отстранение действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро будет выгодна России и Китаю.

Гуаидо считает выгодной для России смену власти в Венесуэле

Происшествия 42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в Буэнос-Айресе 42 человека пострадали в результате пожара в гостинице в центре Буэнос-Айреса, сообщило издание TN.

Общество Роспотребнадзор признал массовые отравления в детсадах Москвы Роспотребнадзор по Москве признал, что в конце 2018 года в детских садах на юго-востоке столицы произошли массовые отравления.

Происшествия В Кабо-Верде задержаны одиннадцать российских моряков Одиннадцать российских моряков задержаны властями Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков.

Гаджеты Складной смартфон Samsung засветился в тизерном видео Складной смартфон Samsung Galaxy F, презентация которого, как ожидается, состоится 20 февраля в Сан-Франциско на мероприятии Samsung Galaxy UNPACKED, засветился в тизерном видеоролике, случайно опубликованном вьетнамским филиалом компании на YouTube.

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Происшествия Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

Технологии Суд обязал iHerb удалить приложения из AppStore и Google Play в России Жестков попросил Генпрокуратуру через суд добиться блокировки на сайте iHerb информации о несертифицированных в России БАДах, а также удаления мобильного приложения магазина из AppStore и Google Play.

Авто Новому Kia Rio X-Line расширили внедорожный потенциал Другие варианты исполнения Kia Rio X-Line обладают дорожным просветом в 190 миллиметров. Минимальная цена кросса составляет 874 900 рублей.

Гаджеты В Apple заявили о трудностях при использовании сервисов и ApplePay В компании отметили, что некоторые пользователи могут столкнуться с трудностями при использовании привычных сервисов, а также оплачивать покупки посредством ApplePay.

Общество Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Происшествия Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее На следующий день подозреваемый был задержан в Подмосковье, похищенное полотно было возвращено.

Авто АвтоВАЗ готовится к старту продаж новой Lada Granta SW Cross По словам Яна Птачека в первом полугодии к дилера марки Lada поступит новая Granta SW Cross.

Политика Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента могут вернуть на родину спецбортом Молдавского президента Игоря Додона, внепланово задержавшегося в Москве из-за нелетной погоды на родине, пытаются отправить домой.

Политика Bloomberg: Венесуэла отложила продажу 20 тонн золота Центральный банк Венесуэлы приостановил запланированную продажу 20 т золота за границу, передаёт Bloomberg со ссылкой на источник.

Гаджеты Обнаружен способ взломать Wi-Fi с помощью лампочки Специалист пояснил, что управление лампочкой осуществляется с помощью приложения, установленного на телефоне, но умное устройство можно взломать напрямую.

Происшествия Легкий самолет упал в океан у берегов Флориды Легкомоторный самолет Piper (PA-32R), на борту которого находились два человека, потерпел в пятницу катастрофу, упав в море около побережья американского штата Флорида.