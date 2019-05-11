Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Политика
Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары
Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Культура
Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой
На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Футбол
«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России
Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Политика
Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех
Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах
Обновлено вчера в 13:29
Кино
Медиакорпорация Китая выпустила сериал об истории азиатских цивилизаций
В процессе работы над сериалом съемочные группы Медиакорпорации Китая побывали в 22 странах и регионах ( всего же в ленте рассказывается о 47 территориях).
Обновлено в 11:54
Энергетика
Бензин в Белоруссии снова подорожал
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты
В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Политика
ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией
Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне
Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия
В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка
Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж
Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Транспорт
Движение ограничат в Руновском переулке с 13 мая
Движение транспорта ограничат в Руновском переулке в центре Москвы с 13 мая по 1 июня 2019 года в связи с проведением инженерных работ.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие
Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.
Обновлено в 03:30
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ
"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Авто
Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более
По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Транспорт
Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы
В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24