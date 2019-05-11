Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.

Политика Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.

Культура Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.

Шоу-бизнес Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Общество В Москве стартовал международный мотопробег В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.

Кино Медиакорпорация Китая выпустила сериал об истории азиатских цивилизаций В процессе работы над сериалом съемочные группы Медиакорпорации Китая побывали в 22 странах и регионах ( всего же в ленте рассказывается о 47 территориях).

Энергетика Бензин в Белоруссии снова подорожал Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.

Происшествия Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Политика ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.

Политика В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.

Происшествия Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.

Происшествия В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.

Шоу-бизнес Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.

Наука Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.

Транспорт Движение ограничат в Руновском переулке с 13 мая Движение транспорта ограничат в Руновском переулке в центре Москвы с 13 мая по 1 июня 2019 года в связи с проведением инженерных работ.

Политика Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.

Общество Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.

Авто Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.