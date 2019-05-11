Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

RT на русском11:16

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36
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Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Обновлено в 10:41
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать увеличения пошлин на товары

Президент Дональд Трамп назвал "простой способ" избежать повышения пошлин на импортируемые в США товары.
Обновлено в 11:00
Культура

Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище

Композитора Евгения Крылатова похоронили рядом с женой.
Обновлено в 09:13
Происшествия

Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления

Обновлено в 11:17
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Автоспорт

Даниил Квят второй раз в сезоне попал в топ-10 в квалификации

Обновлено в 09:51
Происшествия

На Камчатке медведь украл у охотников холодильник с едой

На Камчатке медведь обокрал охотников, которые припарковались на обочине дороги.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Ахмат» обыграл «Крылья Советов» в матче чемпионата России

Футболисты грозненского "Ахмата" нанесли поражение самарским "Крыльям Советов" в матче 28-го тура чемпионата России.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ

Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Политика

Митрополит Иларион служил в армии и считает, что это не для всех

Сам владыка тоже служил в армии: проходил срочную службу.
Обновлено в 10:30
Общество

В Москве стартовал международный мотопробег

В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

Туристка из Норвегии умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено вчера в 13:29
Кино

Медиакорпорация Китая выпустила сериал об истории азиатских цивилизаций

В процессе работы над сериалом съемочные группы Медиакорпорации Китая побывали в 22 странах и регионах ( всего же в ленте рассказывается о 47 территориях).
Обновлено в 11:54
Энергетика

Бензин в Белоруссии снова подорожал

Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии выросли на одну белорусскую копейку, уже в 12-й раз с начала 2019 года.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Школьника из Первоуральска забили до смерти из-за сигареты

В Первоуральске Свердловской области хулиганы забили до смерти 15-летнего школьника за отказ поделиться сигаретой.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Дочь Сергея Доренко высказала свою версию его смерти

Обновлено вчера в 12:52
Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

Митрополит Илларион посоветовал восхищающимся фигурой Сталина съездить на Бутовский полигон — крупнейшее в Москве место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий сталинской эпохи.
Обновлено в 11:48
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Происшествия

В Екатеринбурге возбудили дело после нападения собаки на ребенка

Следствие в Екатеринбурге возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после нападения собаки на трехлетнего мальчика, сообщает в субботу СУСК по Свердловской области.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Беременная звезда «Дома-2» Катя Колисниченко вышла замуж

Беременная звезда "Дома-2" Катя Колисниченко вышла замуж Через час после появления публикации в микроблоге Юлии, снимком с торжества поделилась и сама невеста.
Обновлено в 03:53
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Транспорт

Движение ограничат в Руновском переулке с 13 мая

Движение транспорта ограничат в Руновском переулке в центре Москвы с 13 мая по 1 июня 2019 года в связи с проведением инженерных работ.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Строительство республики с нуля: ДНР отмечает пятилетие

Референдум о самоопределении проводился на фоне объявленной Киевом военной операции против жителей Донбасса, не признавших легитимность февральского госпереворота и провозгласивших создание народных республик.
Обновлено в 03:30
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» сыграют в следующем сезоне в РПЛ

"Сочи" и "Тамбов" досрочно стали обладателями путевки в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:15
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Авто

Составлен рейтинг серийных автомобилей мощностью 1500 л.с. и более

По мнению специалистов портала speedme, лидером рейтинга стал новый Bugatti Chiron, справедливо титулованный самым быстрым автомобилем в мире.
Обновлено в 04:23
Транспорт

Пробег в память о Сергее Доренко организуют мотоциклисты Москвы

В Москве запланирован пробег в память о российском журналисте Сергее Доренко. Он ушел из жизни в четверг, 9 мая.
Обновлено в 11:24
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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