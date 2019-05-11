Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Футбол
«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром
«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода
Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Хоккей
Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира
Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Хоккей
Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено в 05:30
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Обновлено в 16:33
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Авто
Стала известна цена на кроссовер Volkswagen Teramont X
На китайском рынке новый Volkswagen Teramont X появится 28 мая, и его стартовая стоимость составит 359 тыс. 900 юаней, что равно 3 млн. 450 тыс. рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике
На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Политика
В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы
Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Кино
В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»
На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год.
Обновлено в 02:52
Политика
Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке
Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлн
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче чемпионата Франции
"Монако" потерпел поражение от "Нима" в матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 16:01
Общество
Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности
Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Обновлено 09 мая в 19:55
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48