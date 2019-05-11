Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

RT на русском11:16

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36
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Футбол

«Зенит» интересуется бывшим защитником «Рубина» Бауэром

«Зенит» проявляет интерес к австрийскому защитнику «Сток Сити» Морицу Бауэру, который ранее выступал за казанский «Рубин», сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 16:57
Политика

Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России

Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

Фигуристка Ирина Слуцкая впервые рассказала историю своего развода

Известная российская фигуристка и телеведущая Ирина Слуцкая впервые рассказала, почему она развелась со своим супругом, боксером Сергеем Михеевым.
Обновлено в 16:01
Хоккей

Сборная Словакии уступила финнам в матче домашнего чемпионата мира

Хоккеисты сборной Словакии уступили команде Финляндии в матче домашнего чемпионата мира.
Обновлено в 16:53
Хоккей

Сборная Чехии разгромила норвежцев в матче чемпионата мира

Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Музыка

Лазарев рассказал о сложностях на репетициях номера для Евровидения

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook.
Обновлено в 17:25
Авто

Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом

Обновлено в 05:30
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Наука

Ученые остановили онкогенез у мышей

Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено вчера в 02:17
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Обновлено в 16:33
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Авто

Стала известна цена на кроссовер Volkswagen Teramont X

На китайском рынке новый Volkswagen Teramont X появится 28 мая, и его стартовая стоимость составит 359 тыс. 900 юаней, что равно 3 млн. 450 тыс. рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

В Париже началась манифестация «желтых жилетов»

В Лион, чтобы возглавить манифестантов, прибыл один из самых знаменитых "желтых жилетов" - Жером Родризес, пострадавший весной во время одной из манифестаций в Париже - у него тяжелая травма глаза от резиновой пули.
Обновлено в 07:45
Технологии

За 50 лет человечество почти уничтожило 1 миллион видов животных

Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии

Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко рассказал о «несчастливом детстве»

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко 6-летний Саша рассказал о «несчастливом детстве».
Обновлено в 07:23
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Политика

В США отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы

Американские власти отключили воду и электроэнергию в посольстве Венесуэлы в Вашингтоне, сообщила одна из руководителей находящейся в дипмиссии инициативной группы Медея Бенджамин.
Обновлено в 16:15
Кино

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Политика

Трамп поручил повысить пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая на 300 млрд долларов в год.
Обновлено в 02:52
Политика

Суд в Киеве отказался заблокировать закон о госязыке

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 08:18
Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
Обновлено вчера в 07:28
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче чемпионата Франции

"Монако" потерпел поражение от "Нима" в матче 36-го тура чемпионата Франции по футболу.
Обновлено в 16:01
Общество

Названа диета для предотвращения сердечной недостаточности

Диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) снижает риск развития сердечной недостаточности на 50 процентов, выяснили американские ученые.
Обновлено в 04:55
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Обновлено 09 мая в 19:55
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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