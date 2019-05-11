Политика

Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Грызлов отверг вариант «капитуляции» ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов: капитуляции ЛНР и ДНР не будет и быть не может

News.ru07:31

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36
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Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
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Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев подвёл итоги матча с "Краснодаром" (0:4) в эфире канала "Матч Премьер".
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Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

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Композитора Крылатова похоронили на Митинском кладбище

«Похоронили рядом с женой на Митинском кладбище», — уточнила собеседница агентства. Евгений Крылатов скончался 8 мая в возрасте 85 лет.
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Происшествия

Школьника из Первоуральска до смерти забили из-за сигареты

Группа парней до смерти избила 15-летнего школьника в Первоуральске.
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Происшествия

Медведь ограбил охотников на Камчатке

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Происшествия

Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода

Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
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Политика

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Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба».
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«Тело просто супер». Глюкоза сразила фанатов снимком в купальнике

«Прекрасное фото!», «Тело просто супер» — прокомментировали полклонники.
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Кемерово и Новокузнецк стали городами воинской славы

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Происшествия

В Петербурге в двойном ДТП пострадали водители и спасатели

Водитель и пассажирка Lada получили травмы. На место ДТП выехала машина МЧС.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Пермском крае один человек погиб во время сплава по реке

Обновлено в 09:06
Происшествия

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не нашли подтверждений

Обновлено в 09:23
Политика

В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
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В Белоруссии задержана россиянка с рекордной партией экстази

Обновлено в 06:27
Общество

Падение байкера во время трюка сняли на видео в Воронеже

Трюк закончился неудачно — мотоциклист потерял управление и упал на асфальт.
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Гол нападающего сборной России Никиты Кучерова вошел в тройку лучших по итогам первого игрового дня ЧМ-2019.
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Футбол

Игроки «Барселоны» недовольны положением Месси, Суареса и Пике

Три игрока "Аякса" могут летом оказаться в "Барселоне"
Обновлено в 08:59
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Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов

В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
Обновлено в 06:26
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Скончалась народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко скончалась в четверг, 9 мая. Об этом сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

После взрыва в Латвии умер еще один военнослужащий НАТО

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РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Обновлено в 08:58
Происшествия

Boeing 737 из Москвы совершил жесткую посадку в Оренбурге

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind рейсом из Москвы совершил "жесткую посадку" в аэропорту Оренбурга, заявил представитель авиакомпании.
Обновлено в 06:30
Политика

Пекин ответит на американские пошлины на китайские товары

Пекин сожалеет о повышении американских пошлин на китайские товары и вынужден принять ответные меры.
Обновлено вчера в 02:59
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Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
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В России автомобиль Bentley переделали в танк

В Великобритании стало довольно популярным видео сделанное российским блогером, в котором он демонстрирует процедуру переделки автомобиля Bentley Continental в транспортное средство на гусеницах.
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Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро

На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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