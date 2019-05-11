Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13

Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

RT на русском11:16

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36
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Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

Обновлено в 14:48
Здоровье

Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе

Долгожителем можно стать, не только живя в отдаленных горных районах и питаясь натуральными продуктами, но и в шумном мегаполисе, считает главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.
Обновлено в 14:56
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье

В Тульской области ищут главврача в районную больницу

Тульский Минздрав объявил конкурс на замещение вакантной должности главного врача Суворовской районной больницы.
Обновлено в 03:31
Футбол

Клуб Бекхэма и Гиггза вышел в профессиональную лигу Англии

«Солфорд Сити», владельцами которого являются пять бывших игроков «Манчестер Юнайтед», впервые в истории вышел в четвертый дивизион чемпионата Англии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Футбол

Трабукки: Каррера хотел избавиться от Глушакова, но «Спартак» отказал

Обновлено в 13:36
Музыка

Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 01:24
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес

«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы

Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Музыка

Сергей Лазарев пообещал представить русскоязычную версию песни Scream

Обновлено в 08:18
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу

Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:36
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье

Названы эффективные народные средства от головной боли

Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Политика

Гройсман раскрыл секрет своего похудения

Обновлено в 04:40
Общество

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года

Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Происшествия

В Пакистане боевики напали на гостиницу

Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество

Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой

Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Футбол

Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»

Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Экономика

Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода

Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже

Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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