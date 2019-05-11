Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
Обновлено в 14:48
Здоровье
Врачи рассказали, есть ли шанс дожить до ста лет в большом городе
Долгожителем можно стать, не только живя в отдаленных горных районах и питаясь натуральными продуктами, но и в шумном мегаполисе, считает главный кардиохирург Минздрава РФ, академик РАН Лео Бокерия.
Обновлено в 14:56
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
В Тульской области ищут главврача в районную больницу
Тульский Минздрав объявил конкурс на замещение вакантной должности главного врача Суворовской районной больницы.
Обновлено в 03:31
Футбол
Клуб Бекхэма и Гиггза вышел в профессиональную лигу Англии
«Солфорд Сити», владельцами которого являются пять бывших игроков «Манчестер Юнайтед», впервые в истории вышел в четвертый дивизион чемпионата Англии.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Музыка
Букмекеры пророчат Сергею Лазареву 2-е место на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 01:24
Происшествия
В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании
Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Шоу-бизнес
«Пуговка» из «Папиных дочек» не собирается продолжать карьеру актрисы
Могла ли знать маленькая «Пуговка» о том, что пройдет совсем немного времени, и роль пристанет к ней так, что и во взрослой 17-летней красавице все окружающие будут искать того ребенка из полюбившегося сериала.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено в 13:01
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в финал женской Лиги чемпионов по гандболу
Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" со счетом 27:25 обыграл французский "Мец" в полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 13:36
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье
Названы эффективные народные средства от головной боли
Некоторые люди считают, что наиболее эффективно справляются с этим видом боли народные средства.
Обновлено в 15:00
Политика
Гройсман раскрыл секрет своего похудения
Обновлено в 04:40
Общество
Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года
Ночь на субботу, 11 мая стала наиболее теплой в Москве с начала года, об этом сообщают столичные синоптики.
Обновлено в 09:45
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Пакистане боевики напали на гостиницу
Группа вооруженных лиц напала на один из отелей в портовом городе Гвадар на юге Пакистана.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Помощника московского прокурора нашли мертвым
В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество
Петербургский ПЕН-клуб выразил поддержку Елене Чижовой
Петербургский ПЕН-клуб выразил солидарность с писателем Еленой Чижовой, на которую написали заявление в Следственный комитет за статью о блокаде.
Обновлено в 02:49
Футбол
Власти города окажут поддержку вышедшему в премьер-лигу ФК «Сочи»
Администрация Сочи будет в дальнейшем оказывать содействие футбольному клубу "Сочи", который в субботу обеспечил себе участие в премьер-лиге чемпионата России в следующем сезоне.
Обновлено в 13:36
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже
Певец Валерий Меладзе встретился с бывшей женой Ириной в Париже.
Обновлено в 04:57
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54