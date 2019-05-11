Политика

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Грызлов исключил возможность «капитуляции» ДНР и ЛНР

RT на русском11:16

Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

РБК10:28

Грызлов назвал референдумы о создании ДНР и ЛНР в 2014 году ответом на подъем неонацизма

ТАСС04:36

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР

Российская газета07:51

Грызлов заявил, что никакой капитуляции ЛНР и ДНР быть не может

Life.ru07:12

Грызлов напомнил о первопричинах появления ДНР и ЛНР

Вести.Ru05:45

Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР от Украины

Газета.Ru10:13
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Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Футбол

«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1

«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес

Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах

Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
Обновлено в 13:58
Происшествия

В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна

Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в 13-й раз

Московские музеи и выставочные пространства в 13 раз откроют двери для горожан и гостей города.
Обновлено в 15:04
Футбол

Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Культура

Скончался актер Клемент фон Франкенштейн

Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Автоспорт

Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг

Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Авто

Стала известна цена на кроссовер Volkswagen Teramont X

На китайском рынке новый Volkswagen Teramont X появится 28 мая, и его стартовая стоимость составит 359 тыс. 900 юаней, что равно 3 млн. 450 тыс. рублей.
Обновлено в 06:10
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Общество

Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ

Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге

«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Путешествия

Федор Конюхов побил очередной рекорд

Ранее Конюхов установил рекорд, став первым в истории, кто в одиночку проплыл на лодке 55-й -й градус южной широты в Южном океане.
Обновлено вчера в 08:10
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Общество

Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией

Издание Ouest France пишет, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию "жёлтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек, произошли столкновения с силами правопорядка.
Обновлено в 16:04
Политика

Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля

Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники

Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие

США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО

Обновлено в 13:01
Происшествия

В Москве нашли мертвым помощника прокурора

Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
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Четверть россиян страдают от ожирения

Обновлено в 15:36
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Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
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Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

В Лондоне появятся работающие на водороде двухэтажные автобусы

Обновлено в 12:52
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Борис Грызлов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» c 2002 года. Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года. Председатель Совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2016 года.
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