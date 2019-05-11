Политика
Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНРРБК 10:28
В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.
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Футбол
«Монако» с Головиным проиграл «Ниму» в матче Лиги 1
«Монако» потерпел поражение от «Нима» в матче 36-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Новые правила с критикой восприняли борцы за права женщин, в том числе звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано.
Обновлено в 13:58
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено в 07:52
Общество
Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве в 13-й раз
Московские музеи и выставочные пространства в 13 раз откроют двери для горожан и гостей города.
Обновлено в 15:04
Футбол
Аленичев не смог сказать, насколько он виноват в вылете «Енисея» в ФНЛ
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 15:27
Культура
Скончался актер Клемент фон Франкенштейн
Американский киноактер Клемент фон Франкенштейн скончался на 75-ом году жизни в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала гипоксия.
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли в субботу вечером при столкновении легковых автомобилей на трассе в Ярославской области, еще четверо доставлены в больницу.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов
Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Даниил Квят: сегодня проехал почти идеальный круг
Сессия получилась для нас очень удачной. Можно сказать, что сегодня мы достигли максимума.
Обновлено в 12:15
Авто
Стала известна цена на кроссовер Volkswagen Teramont X
На китайском рынке новый Volkswagen Teramont X появится 28 мая, и его стартовая стоимость составит 359 тыс. 900 юаней, что равно 3 млн. 450 тыс. рублей.
Обновлено в 06:10
Общество
Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы
Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом в Петербурге
«В результате ДТП с участием трамвая, легкового автомобиля и микроавтобуса на Бухарестской улице пострадали шесть человек», — приводят её слова «Невские новости».
Обновлено в 14:48
Путешествия
Федор Конюхов побил очередной рекорд
Ранее Конюхов установил рекорд, став первым в истории, кто в одиночку проплыл на лодке 55-й -й градус южной широты в Южном океане.
Обновлено вчера в 08:10
Наука
Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии
Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Общество
Во Франции произошли столкновения «желтых жилетов» с полицией
Издание Ouest France пишет, что в городе Нант на западе Франции, где на манифестацию "жёлтых жилетов" вышло около 3 тысяч человек, произошли столкновения с силами правопорядка.
Обновлено в 16:04
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с туристом, ворующим тапочки из отеля
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с туристом, который ворует тапочки и полотенца из египетского отеля перед отъездом.
Обновлено вчера в 12:44
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В Мексике прогремел взрыв на рынке пиротехники
Мощный взрыв прогремел в субботу на рынке пиротехники в мексиканском городе Тультепек.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок
Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено в 13:01
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено в 16:02
Здоровье
Четверть россиян страдают от ожирения
Обновлено в 15:36
Происшествия
Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале
Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено в 05:54
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54